E.ON bietet allen E-Auto-Besitzern oder -Interessenten aktuell ein wirklich geniales Angebot: Statt für 399 Euro sicherst du dir die Wallbox vBox smart jetzt schon für lediglich einen Euro zu einem Installationspaket dazu. Dadurch bekommst du nicht nur eine hochwertige Lademöglichkeit für dein Elektroauto zum unfassbaren Schnäppchen-Preis. Das Installationspaket garantiert obendrein auch den fachgerechten und fehlerfreien Anschluss der Wallbox sowie weitere praktische Services. Wir stellen dir die Aktion in diesem Artikel genauer vor.

Nur 1 Euro? So funktioniert die Spar-Aktion von E.ON

Eins vorweg: Bei der aktuellen Aktion von E.ON sicherst du dir die Wallbox vBox smart wirklich für nur einen Euro statt der üblichen 399 Euro. Gleichzeitig musst du aber trotzdem etwas tiefer in die Tasche greifen. Denn die intelligente Wallbox gibt es nur für einen Euro, wenn du zusätzlich auch das Installationspaket-M für 1.968 Euro buchst. Trotzdem lohnt sich das Angebot ungemein. Immerhin darfst du eine solche Wallbox gar nicht selbst installieren, wodurch du auch bei anderen Anbietern mit extra Kosten rechnen musst. Außerdem sucht der umfangreiche Service von E.ON seinesgleichen. Was bei dem Installationspaket alles inklusive ist, zeigen wir dir jetzt.

Wallbox & Installation: Das wird dir hier alles geboten

Das sogenannte Installationspaket-M garantiert zum einen natürlich die korrekte Installation der Wallbox durch einen E.ON Fachelektriker. Gleichzeitig werden dir aber auch noch weitere Services zur Verfügung gestellt. So führt das Fachpersonal etwa ebenso einen Anschluss an die Unterverteilung mit einem Personen- sowie Leitungsschutzschalter durch. Im Paket sind dabei auch die Kabelverlegung bis zu zehn Meter sowie maximal zwei Mauerdurchbrüche inklusive. Nach getaner Arbeit führt der Elektriker außerdem einen Funktionstest durch. Dies garantiert, dass die Wallbox für dich vollumfänglich einsatzbereit ist. Ebenfalls praktisch: Die Anmeldung beim lokalen Verteilnetzbetreiber wird obendrein auch von E.ON übernommen. Du musst dich also um nichts weiter kümmern.

Abschließend wollen wir selbstverständlich die Wallbox selbst nicht unerwähnt lassen. Teil des Angebots ist dabei die Wallbox vBox smart ohne Kabel mit bis zu 11 kW Ladeleistung. Ein großer Vorteil der intelligenten Ladebox sind die vielen smarten Funktionen. Das Gerät kann nämlich im Handumdrehen via LAN oder WLAN in dein Heimnetz eingebunden und anschließend über die dazugehörige App gesteuert werden. Dadurch hast du auch unterwegs immer alles Wichtige im Blick. Falls die Wallbox bei dir nicht in der Garage landet, garantiert ein RFID-System zudem, dass keine Unbefugten dein Gerät zum Laden verwenden. Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket noch von einer DC-Fehlerstromerkennung sowie der praktischen Ladestatusanzeige per LED-Ring. Insgesamt handelt es sich hierbei also wirklich um eine hochwertige Wallbox im Wert von 399 Euro – die du dir jetzt allerdings schon für einen Euro zum Installationspaket dazu sichern kannst.