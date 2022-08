Tarifsensation „O2 Grow“: Hier bekommst du einen 500-Euro-Saturn-Coupon einfach so dazu

Im Frühsommer löste der O2 Grow Tarif den bisherigen Bestseller Free M ab. Der Grund ist recht simpel: Schon als SIM-Only-Option bist du hier mit 40 GB Datenvolumen und Top-Download-Speed sowie 5G-Zugang richtig gut dabei – für humane Kosten von 29,99 Euro pro Monat. In einigen Deals gibt es Smartphones mit wenig oder gar keinem Aufpreis dazu – wie hier etwa das Galaxy S22.

Hast du keinen Bedarf an einem neuen Handy, bist aber an dem Vertrag interessiert, ist dieser Saturn-Deal etwas für dich. Dazu lohnt er sich auch, wenn du zwar ein Smartphone brauchst, das aber lieber selbst und nicht festgelegt kaufen willst.

500 Euro Coupon von Saturn dazu – ohne Zutun

Ob du den Tarif bei O2 selbst oder bei einem der zahlreichen Anbieter im Netz abschließt, ist im Endeffekt egal – die Kosten (monatlich 29,99 Euro) sind gleich und im Endeffekt ist O2 als Anbieter des Vertrags dein Vertragspartner – unabhängig davon, wo du den Tarif gefunden hast.

Nun der Bogen zu Saturn: Hier kannst du den O2 Grow Tarif in der „Tarifwelt“ nämlich auch finden und abschließen. Was du davon hast? Hier gibt es zum Abschluss des Tarifs noch einen Coupon für den Saturn-Laden deiner Wahl ohne Weiteres dazu. Und das sind keine läppischen 20 Euro als Lockvogel, sondern satte 500 Euro Gegenwert, die du hier einstreichst. Zuletzt war der Coupon zwischen 350 bis 450 Euro festgesetzt, jetzt gibt es neuerdings stolze 500 Euro.

Cool: Die Coupons werden dabei in mehrere Teile gesondert, sodass du sie auch als Geschenk verwenden kannst. Sie sind explizit übertragbar. Der Unterschied zwischen Gutschein und Coupon ist, dass du einen Gutschein wie Bargeld verwenden kannst, einen Coupon jedoch nur als Rabatt einsetzen kannst, mit dem du einen Kauf günstiger machst. Das schmälert den Gesamteffekt etwas, grundsätzlich ist das Angebot dennoch wirklich Top. Und insbesondere im Vergleich zum Ursprung bei O2 ist es deutlich verbessert. Zugeschickt werden dir die Coupons in mehreren Teilen via E-Mail – und zwar erst, wenn die online üblich Widerrufsfrist von zwei Wochen vorbei ist. Du hast also nicht direkt Zugriff.

→ Jetzt sichern: O2 Grow Tarif + 500 Euro Coupon

O2 Grow: So funktioniert der Sommer-Tarif

Wie eingangs erwähnt, zahlst du im O2 Grow 29,99 Euro pro Monat an Grundgebühr. Der Preis bleibt auf Jahre hin stabil, das Datenvolumen wächst aber. 40 GB sind es im ersten, 50 im zweiten Vertragsjahr. Kündigst du auch dann nicht, wächst das Datenvolumen weiter an. Dazu gibt es den Anschlusspreis geschenkt und die Möglichkeit der Connect-Option für mehrere SIM-Karten in einem Vertrag. Das wertet den O2 Grow Tarif noch einmal gehörig auf.

So steigert sich das Datenvolumen im Grow-Tarif.

Hast du im dritten Jahr dann schon 60 GB pro Monat zur Verfügung, weißt du vielleicht gar nicht mehr, wohin mit dem Datenvolumen. Dann kannst du es mit einer zusätzlich angeforderten SIM-Karte auf anderen Geräte nutzen oder die Karte Freunden und Verwandten als LTE/5G-Datendepot überlassen. 5G ist mit dabei und das Datenvolumen verbrauchst du mit maximal möglicher Downloadgeschwindigkeit. Alle wichtigen Infos zu O2 Grow findest du in diesem Artikel.

Ausgerechnet: So gut ist das Saturn-Angebot

Kein Anschlusspreis, keine Versandkosten für SIM-Karte und Co. Bei 29,99 Euro Grundgebühr mit 2 Jahren Mindestvertragslaufzeit kostet dich der Tarif insgesamt also 719,76 Euro. Rechnen wir nun den 500-Euro-Preisvorteil durch den Coupon weg, bleiben noch rund 220 Euro übrig. Auf den Monat heruntergerechnet landen wir so auf einem Effektivpreis von aufgerundeten 9,16 Euro pro Monat.

Das ist ein echter Kracher-Kurs für das, was du hier bekommst. Aber – erhobener Zeigefinger – das Angebot lohnt sich so natürlich nur, wenn du auch Verwendung für die insgesamt 500 Euro Guthaben bei Saturn hast. Sei es als Geschenk oder für eigene Käufe. Einen faulen Zauber gibt es hier nicht, aber wie so oft: Kein Vorteil ohne Gegen-Erwartung: Saturn schafft es nur, den Tarif so günstig anzubieten, weil durch den Coupon der Umsatz am Ende im eigenen Haus bleibt. Bei MediaMarkt gilt das identische Angebot.

O2 Grow mit 500-Euro-Coupon bei Saturn

Übrigens: Weitere Coupon-Deals, etwa zu den O2-Free-M- oder L-Tarifen sowie Partnerkarten gibt es auch nach wie vor. Zum Unlimited Max gibt es sogar 800 Euro Gutscheinwert. Auch mit Handy oder anderer Hardware gibt es gute Angebote – etwa derzeit zum Galaxy S22.