Starke Technik-Angebote bei Coolblue: Das sind die Top-Deals der Unfassparwochen

Vom 20. Februar bis zum 5. März lockt coolblue mit Angeboten aus den Bereichen Audio, Laptops, Gaming, Haushalt, Wearables und mehr. Geheimtipps sind dabei vor allem ein Gaming-Headset von JBL, ein Saugroboter mit Entleerungsstation und eine externe Festplatte mit 5 TB Speicherplatz. Das sind die besten Angebote der Aktion.

JBL Gaming-Headset für 60 Euro

Normalerweise steht beim kabellosen Gaming-Headset JBL Quantum 350 die Zahl 99,99 Euro auf dem Preisschild. Jetzt ist das Gaming-Headset auf 59,99 Euro heruntergesetzt und kostet somit fast nur noch die Hälfte des ursprünglichen Preises. Es lässt sich sowohl in Verbindung mit dem PC als auch mit der Switch sowie PlayStation 4 und 5 nutzen.

Cool ist zudem der Surround Sound, der dich völlig ins Geschehen eintauchen lässt. Solls nur Musik sein, solltest du auch einen Blick auf die Bose QuietComfort 45 Kopfhörer werfen. Denn auch die sind jetzt von 349,95 auf 229 Euro heruntergesetzt und damit richtig günstig.

iRobot Saugroboter über 150 Euro günstiger

Des Weiteren ist mit dem iRobot Roomba i7+ (i7558) jetzt ein Saugroboter mit Entleerungsstation kräftig reduziert. Denn der kostet bei coolblue aktuell nur noch 579 statt regulär 749 Euro (UVP).

Hiermit bekommst du einen hochwertigen Staubsaugerroboter, der dir die Reinigung zu Hause deutlich erleichtert. Denn er befreit dein Zuhause nicht nur von Staub und Schmutz, sondern entleert seinen Inhalt auch noch automatisch in die mitgelieferte Station. So musst du dich lange Zeit um gar nichts kümmern. Das ist vor allem dann extrem hilfreich, wenn du in einem Haushalt mit Haustieren oder Kleinkindern lebst.

5-TB-Festplatte für 119 Euro

Weiterhin interessant ist folgendes Angebot für eine externe Festplatte mit satten 5 TB Speicherplatz. Die Seagate Expansion Portable 5 TB mit Riesen-Speicher schlägt normalerweise mit 149,99 Euro zu Buche, kostet jetzt aber nur noch 119 Euro. Für über 30 Euro weniger bekommst du hier daher ein echtes Schnäppchen. Die Festplatte kommt ohne zusätzliche Stromversorgung aus und wiegt nur 257 Gramm – kaum mehr als ein Smartphone.

Kenwood Küchenmaschine fast für die Hälfte

Cool ist zudem das Angebot für eine Küchenmaschine von Kenwood (kMix KMX750BK Schwarz). Dieses Modell gibt’s sonst erst für 449 Euro (UVP) – jetzt bekommst du sie aber schon für 229,99 Euro und damit fast zum halben Preis. Der Küchenhelfer bietet eine Kapazität von 5 Litern und unterstützt dich dank verschiedener Aufsätze beim Kneten, Rühren und Schlagen von Teig, Saucen oder Sahne. Durch die Softstart-Funktion, bei der die Geschwindigkeit langsam erhöht wird, bleibt der Inhalt dabei in der Rührschüssel, ohne herauszuspritzen.