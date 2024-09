Samsung-Handy bei Aldi: Discounter sorgt für echtes Smartphone-Schnäppchen

Bist du dein altes Handy leid? Dann könnte sich derzeit ein Blick in den Onlineshop von Aldi lohnen. Der Discounter verkauft momentan nämlich das Galaxy A15 5G – in der LTE-Variante immerhin Platz 3 unseres Leser-Rankings – zum aktuellen Bestpreis im Netz. Lediglich 149 Euro stehen für das Samsung-Handy auf dem Preisschild. Was dir dafür alles geboten wird und wie gut der Preis wirklich ist, erfährst du in diesem Artikel.

→ Direkt zum Aldi-Angebot

Günstiger geht’s nicht: So schlägt sich der Aldi-Deal im Vergleich

Bleiben wir doch direkt mal beim Preis: Aldi streicht beim Samsung Galaxy A15 5G jetzt ganze 34 Prozent vom UVP (229 Euro). Dadurch stehen im Onlineshop des Discounters noch 149 Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten, für das Smartphone auf der Rechnung. Auf den ersten Blick ist dies bereits ein echtes Schnäppchen – immerhin sicherst du dir so ein Samsung-Handy für rund 154 Euro. Wie stark der Deal wirklich ist, zeigt aber erst der Preisvergleich: Momentan verkauft nämlich kein anderer Händler im Netz das Galaxy A15 5G billiger als Aldi! Generell gab es das Smartphone zwar durchaus schon mal etwas günstiger, das aktuelle Angebot lohnt sich aber trotzdem.

Doch nicht nur das: Der Discounter packt zusätzlich auch noch ein weiteres cooles Extra mit in den Warenkorb. Im Preis inklusive ist nämlich ebenso ein Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben. So kannst du dein neues Samsung-Handy auch ohne bestehenden Mobilfunkvertrag direkt verwenden. Ist das Startguthaben einmal aufgebraucht, musst du aber natürlich nachbuchen oder einen anderen Tarif für das Smartphone verwenden. Wenn du einen neuen Tarif suchst, haben wir am Ende noch einen preiswerten Bundle-Tipp zum Galaxy A15 für dich.

Galaxy A15 5G – Darum lohnt sich das Samsung-Handy

Doch warum lohnt sich das Galaxy A15 überhaupt? In unserem Test konnte das Samsung-Handy zwar keine absolute Spitzenbewertung ergattern, als Preis-Leistungs-Tipp geht das Gerät aber dennoch durch. Insbesondere das schicke 6,5-Zoll-Display, die lange Akkulaufzeit sowie der per microSD erweiterbare Speicher sind tolle Pluspunkte. Wer also nicht unbedingt ein High-End-Gerät mit Riesen-Preisschild braucht, sondern einfach nur ein preiswertes Samsung-Handy mit ordentlicher Technik sucht, macht mit dem Galaxy A15 einen guten Kauf. Und der aktuelle Preis von 149 Euro bei Aldi macht das Smartphone ohnehin zu einem echten Schnäppchen.

Du findest das Galaxy A15 schon spannend, suchst zusätzlich aber auch einen neuen Tarif? Dann haben wir einen weiteren Spar-Tipp für dich: In der Tarifwelt von MediaMarkt gibt’s das Samsung-Handy momentan nämlich schon für nur einen Euro (plus 4,95 Euro Versandkosten) zum Mobilfunkvertrag. Dieser bietet dir gleichzeitig 10 GB LTE-Datenvolumen (50 MBit/s) sowie eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Dafür zahlst du monatlich 9,99 Euro und weitere 39,99 als einmaliger Anschlusspreis. Zudem winkt dir bei der Rufnummernmitnahme noch 30-Euro-Wechselbonus. Und auch ein Jahresabo vom Virenschutz McAfee gibt’s ebenso kostenlos on top. Dieses kann man auf Wunsch aber auch einfach vernachlässigen – lohnenswert ist der Tarif-Deal nämlich auch ohne das Gratis-Extra.

→ Galaxy A15 mit 10-GB-Tarif für 9,99 Euro monatlich