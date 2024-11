Premium-Saugroboter von ECOVACS: Diese Black Week Kracher musst du sehen

Eigentlich könnte sie doch so schön sein, die Weihnachtszeit. Gemütliche Stunden mit Tee und Gebäck im Kerzenschein, Weihnachtsfilme und funkelnde Dekoration machen den Dezember für viele zum besten Monat des Jahres. Wären da nur nicht die ganzen Weihnachtsvorbereitungen und der Hausputz. Letzteren nehmen dir immerhin Saugroboter mit Wischfunktion zu einem großen Teil ab. Und in der Black Week lässt sich jetzt einiges sparen. Sogar ein Fensterputzroboter ist jetzt im Preis gesenkt.

Zwei Top-Modelle für den gesamten Hausputz

Eins der Highlights in der Black Week ist der DEEBOT T30 PRO OMNI. Dieser Saugroboter reinigt deine Hart- und Teppichböden mit bis zu 11.000 Pa effektiv. So hat selbst tief sitzender Staub und Schmutz keine Chance. Darüber hinaus liegen an der Unterseite aber auch noch zwei rotierende Wischmopps, die selbst klebrige und feuchte Verschmutzungen mit Leichtigkeit entfernen. Mit dabei ist außerdem eine Station, die den Saugroboter nicht nur auflädt, sondern auch entleert und reinigt – und zwar mit 70 Grad heißem Wasser. Im Anschluss werden die Mopps dann auch mit heißer Luft wieder getrocknet, damit kein Schimmel entsteht. Im Black Week Angebot kostet dieses Modell nur noch 620,10 Euro.

Alternativ lohnt sich ebenso ein Blick auf den DEEBOT T30s PRO. Auch dieser Saugroboter punktet mit 11.000 Pa Saugkraft und rotierenden Wischmopps. Befährt der Saugroboter einen Teppich, hebt er die Mopps gekonnt an, um diesen nicht nass zu machen. Eine KI-gestützte Hinderniserkennung sorgt zudem dafür, dass der Robo nirgendwo gegenfährt. Die etwas kantigere Station entleert auch dieses Modell automatisch, damit du bis zu 90 Tage lang nicht selbst Hand anlegen musst. Die Mopps werden hier ebenfalls mit Heißwasser gereinigt und anschließend getrocknet. So ist er schnell bereit für den nächsten Einsatz. In der Black Week kostet er 699 Euro und ist somit 36 Prozent reduziert.

Ecovacs Deebot X5 Omni Saugroboter und mehr Black Week Deals

Noch mehr Saugleistung bietet der DEEBOT X5 OMNI Saugroboter. Dieser bietet nämlich sogar bis zu 12.800 Pa Saugkraft und kommt dank seiner eckigen Bauweise noch besser in Ecken. Mit nur 95 Millimetern Höhe fährt er zudem problemlos unter Schränke, Betten und Co, während die ZeroTangle-Bürste dafür sorgt, dass sich keine Haare verheddern. Auch dieses Modell putzt mit rotierenden Wischpads und reinigt, trocknet und entleert sich in seiner Station autonom. In der Black Week kostet dich der DEEBOT X5 OMNI von ECOVACS 799 Euro.

Die eckige Bauweise des Ecovacs Deebot X5 Omni sieht man nicht häufig.

Weitere Angebote von Ecovacs, die einen Blick wert sind: