25 GB Telekom-LTE waren selten so günstig: 12-Euro-Tarif im „besten Netz“

Nur noch kurze Zeit läuft eine Aktion des Anbieters „Crash“ im Telekom-Netz, die in der Tat einem „Preis-Crash“ gleichzukommen scheint. Die Tarife im Netz des Bonner Netzbetreibers sind in aller Regel die teuersten auf dem Markt – egal, ob sie direkt beim Betreiber oder bei Drittanbietern wie eben Crash abgeschlossen werden. In dieser Aktion ändert sich das – vor allem bei der Option mit 25 GB Datenvolumen.

25 GB für 11,99 Euro: Tarif-Ansage im Telekom-Netz

Hier geht Crash hin und reduziert den einst 29,99 Euro kostenden Tarif deutlich. 25 GB Telekom-Datenvolumen (LTE50) und eine Allnet-Flat gibt es jetzt für nur 11,99 Euro. Zuletzt war der Tarif, der regulär mit 29,99 Euro bepreist ist, zwar schon auf 15 Euro heruntergesetzt, aber auch der Preis wurde nochmal zusammengestrichen. Mit dem Preisrutsch auf 11,99 Euro Grundgebühr – über 2 Jahre Mindestvertragslaufzeit – landet der Anbieter jetzt einen richtigen Kracher. Allerdings soll das Angebot nur noch bis zum 20. Juli gelten.

Crash: Telekom-LTE mit 25 GB für 11,99 Euro

Übrigens: Während du bei der 10-GB-Variante mit maximal 25 MBit/s unterwegs bist, schaffen die beiden anderen Telekom-Tarife immerhin 50 MBit/s. Fürs alltägliche Surfen reicht aber auch die geringere Bandbreite locker aus und du solltest hierbei kaum einen Unterschied merken. Selbst deine Lieblingsserien und –filme müsstest du unterwegs problemlos ruckelfrei streamen können.

→ Telekom-Tarife ab monatlich 9,99 Euro (25 GB für 11,99 Euro; endet am 20.7.2023)

Allnet-Flat, flexibler Vertragsbeginn & keine Anschlusskosten

Egal, für welche Variante du dich dabei entscheidest: Neben dem monatlichen Datenvolumen mit der besten D-Netz-Qualität wird dir jeweils noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS zur Verfügung gestellt. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Dazu gesellen sich zusätzlich einige weitere spannende Vorteile. So wird dir der Anschlusspreis bei den Telekom-Tarifen aktuell komplett gestrichen. Außerdem profitierst du hierbei von VoLTE für eine verbesserte Sprachqualität beim Telefonieren. Beim WLAN-Call kannst du hingegen bei Bedarf über ein WLAN-Netz telefonieren. Dies ist besonders praktisch, sollte der normale Empfang mal ausfallen.

Für alle, die sich das Schnäppchen sichern wollen, aber aktuell noch vertraglich an einen anderen Tarif gebunden sind, gibt es ebenfalls eine Lösung. Crash bietet dir nämlich ebenso einen flexiblen Vertragsbeginn für die Telekom-Tarife an. Zudem kannst du dir auf Wunsch auch eine eSIM schnappen. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt übrigens bei allen drei Varianten 24 Monate.