Wirklich wahr: MediaMarkt verschleudert Kaffeemaschine für 39 Euro + 60 Kapseln gratis

Mit Kapselmaschinen ist es einfach, sich schnell einen köstlichen Kaffee zuzubereiten, ohne viel Aufwand betreiben zu müssen. Wenn es also morgens oder nachmittags schnell gehen muss, kannst du im Handumdrehen einen leckeren Caffè Crema, Espresso und Co. genießen. Normalerweise liegt der Preis der Tchibo Cafissimo Pure Kapselmaschine bei über 109 Euro (UVP), doch MediaMarkt reduziert ihn jetzt um beeindruckende 64 Prozent. Das Angebot wird noch attraktiver durch die 60 Kapseln, die du als Bonus direkt dazu erhältst. Das sind alle wichtigen Details zum Deal.

Tchibo Cafissimo Pure: Das bietet die Kaffeemaschine

Die Tchibo Kapselmaschine ist für alle etwas, die schnell und preiswert an einen leckeren Kaffee kommen möchten. Zur Auswahl stehen dir aktuell drei Farben: Schwarz, Weiß und Rot. Mit schlanken Maßen von 15,4 × 27,2 × 36,0 Zentimetern passt sie auch in kleinere Küchen oder Einzimmerwohnungen problemlos. Die Bedienung der Kaffeemaschine ist denkbar einfach: An der Oberseite klappst du den Hebel um und legst die jeweilige Kapsel hinein. Danach wählst du die Tassengröße je nach Bedarf – hiermit bereitest du dir einen starken Espresso ebenfalls zu wie eine große Tasse Kaffee. Der Tank auf der Rückseite lässt sich leicht befüllen und fasst einen Liter Wasser.

Tchibo Cafissimo Pure im Angebot + 60 Kapseln

Und der Reinigungsaufwand bleibt gering, denn der Tank lässt sich per Hand oder auch in der Spülmaschine saubermachen. Dank der Erinnerung für Reinigung und Entkalkung vergisst du auch nie die Wartung des Geräts, die übrigens ebenso flott erledigt ist. Nutzen lässt sich die Kaffeemaschine sowohl mit den Tchibo Cafissimo Kapseln als auch mit Alternativen anderer Hersteller. Besonders interessant wird der Deal aber durch die 60 Kapseln, die du geschenkt bekommst. Hiermit kannst du sowohl Espresso, Filterkaffee und Caffè Crema als auch einen leckeren Tee schnell zubereiten. Mit einer Bewertung von 4,2/5 Sternen haben die Nutzer übrigens eine top Note vergeben.

Über 60 Prozent Rabatt: Der Preis im Check

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Preis der Kapselmaschine. 64 Prozent günstiger zum UVP bekommst du das Gerät aktuell und somit für nur noch 39 Euro. Der Versand ist im Übrigen kostenfrei. Schauen wir uns zur Einordnung noch einmal den Preisvergleich an (siehe unten). Hier zeigt sich: Günstiger ist die Kaffeemaschine aktuell nirgendwo zu haben. Zwar bieten andere Shops das Gerät zu demselben Preis an – jedoch sind hier keine Gratis-Kapseln mit dabei. Der Deal bei MediaMarkt ist also derzeit ungeschlagen.

