Werkzeug bei Lidl: Bosch-Alternative über die Hälfte billiger

Egal, ob schnell nur ein Bild aufhängen, Schrauben eindrehen und lösen oder für eigene Handwerker-Projekte – mit einem Akku-Bohrschrauber bist du im Haushalt rundum gut ausgestattet. Während viele beim Werkzeug direkt an die Marke Bosch denken, gibt es aber auch noch viele andere Hersteller mit hochwertigen Geräten – und die sind oftmals deutlich günstiger. Bei Lidl ist jetzt beispielsweise ein Akku-Bohrschrauber der Marke Metabo im Angebot: Dank satten 52 Prozent Rabatt kostet ein Set samt zwei Akkus und einem Ladegerät nur noch 99,99 Euro. Was das Akku-Werkzeug auf dem Kasten hat, wie gut der Preis ist und was ein vergleichbares Gerät aus dem Hause Bosch kosten würden, erfährst du hier.

Das kann der Metabo Akku-Bohrschrauber

Im Angebot für 99,99 Euro ist dabei der Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18. Das 18 V starke Gerät überzeugt auf den ersten Blick direkt durch ein kompaktes sowie handliches Design. Mit einem Gewicht von nur 1,3 kg (inklusive Akku) sollte das kabellose Werkzeug daher gut in der Hand liegen und auch bei längeren Projekten nicht zum Störfaktor werden.

Gleichzeitig muss aber natürlich auch die Technik stimmen. Metabo setzt daher auf ein Drehmoment von bis zu 48 Nm, während die Leerlaufdrehzahl bei maximal 1.600/min liegt. Bohren, Schrauben und Co. packt das Akku-Werkzeug damit ohne Mühe. Die Bohrdurchmesser (10 mm in Stahl, 20 mm in Weichholz) können sich ebenso sehen lassen und sind insbesondere für den Gelegenheits-Handwerker völlig ausreichend. Weitere praktische Extras wie ein integriertes Arbeitslicht machen das Arbeiten mit dem Bohrschrauber noch komfortabler.

Im Lieferumfang sind gleich zwei 18 V Akkus (2 Ah) sowie ein passendes Ladegerät inklusive.

Eine günstige Alternative zu Bosch? Wir machen den Vergleich

Lidl verkauft den Metabo Akku-Bohrschrauber samt Zubehör im Rahmen des großen Summer Sales jetzt mit einem Preisnachlass von 52 Prozent. Statt 209,44 Euro stehen so nur noch 99,99 Euro auf der Rechnung, für den Versand fallen weitere 5,95 Euro an. Dies ist nicht nur auf den ersten Blick ein Top-Deal, immerhin war das Werkzeug zuvor scheinbar noch nie günstiger und steht derzeit auch bei keinem anderen Händler preiswerter im Verkaufsregal (zum Preisvergleich).

Doch wie schlägt sich die Bosch-Alternative im Vergleich zum Platzhirsch? Wir haben im Netz ein vergleichbares Akku-Gerät von Bosch gesucht und sind dabei auf den Bosch Professional GSR 18V-55 gestoßen. Der kabellose Bohrschrauber aus der blauen Reihe hat im Vergleich zum Metabo-Werkzeug etwas mehr Power und verfügt so etwa über ein höheres Drehmoment (55 Nm). Gleichzeitig ist der Preis aber auch deutlich höher: Im Paket mit zwei Akkus, einem Lader sowie einem L-Case zahlst du hier mindestens 178 Euro. Selbst ein 12 V Bosch Akku-Bohrschrauber kostet mit rund 109 Euro noch etwas mehr. Das Metabo-Werkzeug ist im Vergleich ein echtes Schnäppchen – und für alltägliche und kleinere Handwerker-Vorhaben bist du hier bereits gut ausgestattet.

→ Metabo Akku-Bohrschrauber für 99,99 Euro (mit zwei Akkus und einem Ladegerät)