Lidl lockt mit 58 % Rabatt auf Kaffeevollautomaten von Bosch

Ich bin überzeugt, wer einmal einen Kaffee aus dem Vollautomaten probiert hat, möchte nicht mehr zum Filtergebräu zurück. Neben klassischem Kaffee können diese nämlich auch Cappuccino oder Espresso zubereiten und bringen so einiges an Abwechslung in dein tägliches Kaffeeritual. Leider ist ein Vollautomat aber auch um einiges teurer als eine normale Maschine, weshalb dieses Angebot von Lidl ziemlich spannend ist. Hier gibt’s ein preiswertes Modell von Bosch zu holen, mit ordentlichen 58 Prozent Rabatt.

Bosch Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumer bei Lidl

Der Kaffeevollautomat, den dir Lidl anbietet, kostet normalerweise 719 Euro. Du bekommst also ein Premium-Produkt. Der Lebensmitteldiscounter hat jetzt aber kräftig am Preis geschraubt. So stehen nun nur noch 299 Euro auf der Rechnung. Dazu kommen noch 5,95 Euro für den Versand. Wir haben das Angebot mal durch den Preisvergleich gejagt und dabei ist herausgekommen, dass Lidl dir den besten Preis für den Automaten macht. Du bekommst ihn gerade nirgendwo günstiger. Im Gegenteil: ein Angebot von Ebay ist sogar noch 100 Euro teurer.

Für dein Geld bekommst du bei Lidl hier einen Kaffeevollautomaten mit integriertem Milchaufschäumer. Das Heißgetränk deiner Wahl bereitet dir die Maschine per Tastendruck zu. Dabei kannst du dich zwischen Espresso, Kaffee, Cappuccino oder Latte macchiato entscheiden. Außerdem hast du die Möglichkeit, nur Milch aufzuschäumen, und so deinen Kakao oder Matcha-Latte aufzupeppen. Über das Display kannst du ebenso den Mahlgrad der Bohnen und so die Stärke anpassen. Das Aroma Max System brüht die Getränke immer mit der optimalen Wassertemperatur auf. Nach dem Kaffee-Genuss kannst du die Maschine von vorn öffnen und alle Einzelteile wie den Kaffeesatzbehälter oder die Tropfschale einzeln zum Saubermachen entnehmen. Per Knopfdruck startet der Automat auch ein Entkalkungsprogramm.

Spar-Tipp: Sicher dir Gratis Tassen dazu

Diese Tassen gibt’s dazu!

Wie oben bereits erwähnt, zahlst du für das Modell von Bosch 299 Euro. Lidl verkauft ihn dir entweder einzeln oder auch im Set mit zwei Tassen inklusive Untertassen von Ernesto. Der Preis bleibt hier ebenfalls bei 299 Euro, obwohl die Tassen einen Warenwert von 9,99 Euro haben.

Wenn du dich ohnehin für den Vollautomaten interessierst, empfehle ich dir daher, bei diesem Set zuzuschlagen. In Kombination mit den Gratis-Tassen und dem Rabatt von 58 Prozent hat sich hier bei Lidl nämlich ein echt gutes Angebot versteckt.