Ständiges Rechnen und Ausgleichszahlungen können ganz schön nervig sein – besonders, wenn es um gemeinsame Ausgaben wie Miete, Einkäufe oder größere Anschaffungen geht. Viel einfacher wird es mit einem gemeinsamen Girokonto, das für Transparenz sorgt.

Genau da kommt die DKB ins Spiel: Nur noch bis zum 28. Februar gibt es ein besonderes Angebot für Paare und WGs. Wer jetzt ein kostenloses Gemeinschaftskonto eröffnet, kann sich über 50 Euro Startguthaben freuen! Alle Infos und Konditionen dazu findest du hier.

Die Konditionen des DKB-Gemeinschaftskontos

Um das Konto der DKB mit dem sogenannten Aktivstatus, also kostenlos und mit weiteren Vorteilen, führen zu können, müssen monatlich 700 Euro auf dem Girokonto eingehen. Dies muss aber nicht zwingend ein Gehalt sein, sondern könnte beispielsweise ebenso ein monatliches Haushaltsgeld sein, welches du dir mit deinem Partner/in bzw. Mitbewohner/in teilst. Bist du noch unter 28 Jahren? Dann zahlst du ebenfalls keinen Cent und genießt den Aktivstatus. Wenn diese beiden Kriterien nicht auf dich zutreffen, verlangt die Bank eine Gebühr von 4,50 Euro pro Monat. Außerdem läuft das Konto dann ohne Aktivstatus. Damit gelten andere Konditionen, wie ein erhöhter Dispozins. Einfachheitshalber beschränken wir uns in diesem Artikel auf das Konto mit Aktivstatus.

Für dein neues Girokonto bekommst du zwei Visa-Debitkarten. Hiermit kannst du weltweit fast überall kostenlos Geld abheben oder bezahlen. Aber du solltest berücksichtigen, dass manche ausländische Banken für das Geldabheben eine Gebühr verlangen, die du in der Regel nicht zurückerstattet bekommst. Wenn du lieber ohne Portemonnaie und Bargeld unterwegs bist, kannst du die Karten auch in Apple und Google Pay integrieren. Eine Girokarte kostet 0,99 Euro pro Monat. Wer eine Kreditkarte dazubuchen will, muss mit 2,49 Euro pro Monat rechnen.

Zum Konto gibt es die DKB-App, die es dir ermöglicht, all deine Bankgeschäfte bequem vom Sofa aus zu erledigen. Solltest du das Konto mal überziehen müssen, kommt ein variabler Dispozins von 8,68 Prozent zum Einsatz.

→ Hier eröffnen!

Jetzt 50 Euro Startguthaben sichern

Wenn du dich für das Konto der DKB entscheidest, bekommst du anlässlich des Valentinstags als Dankeschön eine 50-Euro-Prämie. Diese zahlt dir die Bank 30 Tage nach der Eröffnung aus. Aber aufgepasst: Diese Aktion gilt wie bereits erwähnt nur noch bis zum 28. Februar. Das Konto kannst du hier beantragen.

Das Ganze soll bloß fünf Minuten dauern und die Legitimation erfolgt praktischerweise direkt per Video-Ident. Da es sich hier um ein Gemeinschaftskonto handelt, sollten beide Personen bei der Legitimation anwesend sein. Wenn du das lieber persönlich machst, kannst du auch in einer Postfiliale deiner Wahl vorbeischauen und dich per Postident legitimieren lassen.

Einen Haken hat dieses Konto nicht. Vor allem, wenn du einen monatlichen Geldeingang von 700 Euro gewährleisten kannst, liefert die DKB hier inklusive Bonus eine feine Sache. Bei den 700 Euro muss es sich wie bereits erwähnt nicht zwingend um ein Gehalt handeln. Es ist also möglich, dass du und deine liebste Person einfach ein monatliches Haushaltsgeld von jeweils 350 Euro auf das Konto einzahlen.

