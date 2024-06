O₂ hat gerade ein Angebot zu einem 65 Zoll 4K-TV von Samsung zusammen mit einem 25-GB-Tarif, dass sich rechnerisch echt lohnt. Was du hier alles bekommst und wie viel du wirklich sparst, schauen wir uns genauer an.

25 GB+ Tarif und 4K-TV: Das bekommst du hier im Paket

Zuerst solltest du wissen, was du in diesem O₂-Bundle alles bekommst. Inkludiert ist hier der O₂ Mobile M Tarif mit 25 GB+ Datenvolumen. Das „+“ im Namen bedeutet, dass das Datenpaket in den Folgejahren mitwächst. Nach einem Jahr hast du bereits 30 GB pro Monat und nach zwei Jahren 35 GB pro Monat zur Verfügung. Das geht immer so weiter, bis du bei maximal 125 GB angekommen bist. Hiermit hast du eine Menge Datenvolumen, um unterwegs auch ab und zu Serien und Filme zu gucken oder TikTok, Instagram und YouTube Shorts zu nutzen. Dabei surfst und streamst du im schnellen 5G-Netz mit bis zu 300 MBit/s und dir steht auch eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS zur Verfügung. Für den Sommerurlaub bist du dank EU-Roaming ebenfalls bestens gerüstet. Denn hierdurch nutzt du all das auch innerhalb der ganzen EU.

Und als weiteres Highlight ist hier der Samsung 65″ Crystal UHD 4K TV „CU7179“ mit dabei. Der 65-Zoll-Fernseher bietet mit 4K-Auflösung ein gestochen scharfes Bild. Dank 4K Upscaling kannst du aber auch Inhalte mit geringerer Auflösung in bester Qualität schauen. Weiterhin stark ist auch die Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Denn hierdurch sehen auch schnelle Bewegungen absolut flüssig aus. Perfekt fürs nächste EM-Spiel oder einen Actionfilm und sehr wichtig beim Gaming mit der Konsole. Und auch der Klang weiß zu überzeugen. Denn der virtuell erzeugte 3D Surround Sound sorgt dafür, dass Töne von vorne und von oben kommen. So bist du mitten im Geschehen.

Die Kosten im Überblick

Zu Beginn sprachen wir von rund 5 Euro pro Monat für den 4K-TV. Aber wie geht diese Rechnung nun auf? Dafür schauen wir einmal, wie viel der O₂ Mobile M Tarif normalerweise einzeln kostet. O₂ veranschlagt dafür bereits 29,99 Euro pro Monat (+ einmalig 39,99 Euro Anschlusskosten). Im Bundle mit dem Samsung-Fernseher zahlst du jedoch nur 5 Euro Aufpreis und daher 34,99 Euro im Monat (+ einmalig 40,90 Euro Geräte- und Versandkosten). Die Mindestlaufzeit beträgt dabei 36 Monate. Du zahlst also im Monat bloß 5 Euro mehr (+ einmalig knapp einen Euro mehr) und bekommst dafür einen 65-Zoll-Fernseher im Wert von knapp 600 Euro dazu. Über die 36 Monate zahlst du somit nur rund 180 Euro für den Fernseher – ein top Deal!