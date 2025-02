Möchtest du dir Samsungs Galaxy S25 zulegen, schaust du vielleicht erstmal bei einem Preisvergleich nach, wo das Handy am günstigsten ist. Hier wirst du sehen, dass du derzeit nicht unter 800 Euro an das neue Smartphone kommst. Doch es geht dennoch deutlich günstiger. Alles, was du dafür tun musst, ist deinen Tarif zu wechseln. Holst du dir das S25 bei Sparhandy zusammen mit einem Vodafone-Tarif, zahlst du insgesamt unter 680 Euro. Das ist nicht nur deutlich günstiger als das Smartphone allein, sondern hier sind auch in einem die Tarifkosten für die nächsten zwei Jahre mit abgedeckt. Und das lohnt sich richtig. Denn allein der Tarif kostet normalerweise bereits knapp 30 Euro pro Monat.

Galaxy S25 mit Vodafone-Tarif: Das steckt drin

Wenn du dich bereits ein wenig mit Smartphone-Angeboten beschäftigt hast, wirst du vermutlich wissen, dass sich in Kombination mit einem Tarif meist einiges sparen lässt. Und so ist es auch bei diesem Deal zum Galaxy S25. Da wir uns noch in der Vorbestellerphase befinden, bekommst du wie üblich die größere Speichervariante – also 256 GB – zum Preis der kleineren Variante. Dafür musst du auf der Aktionsseite zunächst 256 GB unter „Speicher“ auswählen. Außerdem kannst du dir das Handy in einer der vier verfügbaren Farben auswählen. Ab dem 14. Februar wird dann geliefert.

Schauen wir jetzt einmal auf den Tarif, den du bei Sparhandy im Bundle dazu bekommst. Der nennt sich Vodafone Smart Entry Spezial und bietet dir 20 GB 5G-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s. Das ist ziemlich schnell und sorgt für fixe Ladezeiten. Eine Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze ist ebenfalls enthalten. EU-Roaming ist auch inklusive und wie üblich beträgt die Mindestlaufzeit 24 Monate. So viel zum Tarif, kommen wir nun zu den Kosten und Boni, die den Deal erst richtig gut machen.

Handy + Tarif günstiger als das S25 einzeln? Darum ist der Deal so gut!

Du bekommst nämlich gerade nicht nur den doppelten Speicherplatz, sondern erhältst auch noch einen sogenannten Samsung Member Bonus. Diese 100 Euro sind bereits vom einmaligen Gerätepreis abgezogen. Um dir den Bonus wirklich zu sichern, musst du in der Samsung Members App allerdings mit wenigen Klicks die Aktivierung deines neuen Handys bestätigen. Durch diesen minimalen Aufwand drückst du die Rechnung schließlich um satte 100 Euro. Statt einmalig 209,95 Euro, musst du jetzt nur noch 109,95 Euro für das Gerät zahlen. Hinzu kommen dann noch ein einmaliger Anschlusspreis sowie Versandkosten (39,99 Euro + 6,99 Euro). Und die Grundgebühr beträgt monatlich 29,99 Euro.

Über die Gesamtlaufzeit von 24 Monaten kommen so alles in allem 876,69 Euro zusammen. Nun kommt aber der Wechselbonus ins Spiel. Wechselst du in den neuen Vodafone-Tarif und nimmst deine Rufnummer mit, erhältst du noch einmal 200 Euro Wechselbonus on top. Somit kommen über 24 Monate nur noch 676,69 Euro zusammen. Und das ist ein hervorragender Preis. Denn blickt man auf den Preisvergleich, sieht man: Das S25 kostet einzeln bereits mindestens 809,99 Euro. Demgegenüber sparst du nicht nur über 130 Euro, du bekommst auch noch den schnellen 20-GB-Tarif für volle zwei Jahre gratis.

Als zusätzliches Schmankerl erhältst du derzeit außerdem noch ein 240-GB-Depot gratis. Sollte dein monatliches Datenvolumen während der Mindestlaufzeit einmal aufgebraucht sein, zapfst du diese üppige Datenreserve an. So stehen dir rechnerisch gesehen in den nächsten zwei Jahren sogar 30 GB pro Monat zur Verfügung (240 GB / 24 Monate = 10 GB on top). Dadurch wird das Angebot noch einmal besser.

