iPhone 12 günstig bei MediaMarkt: Vodafone-Tarif-Kombi jetzt noch schneller

Das iPhone 12 gibt es bei MediaMarkt online jetzt für monatlich unter 40 Euro. Mit dazu gibt es einen Tarif im Vodafone-Netz, der nun noch besser wird. Es handelt sich um den von mobilcom-debitel angebotenen Vertrag green LTE, der bislang „nur“ eine Download-Geschwindigkeit von 50 Mbit/s bot. Jetzt verdoppelt der Anbieter den LTE-Speed auf LTE100, also einer maximalen Download-Rate von 100 Mbit/s. Das ist noch von dem im Netzbetreiber-Tarif versprochenen Gigabit-Sphären entfernt. Aber selbst für die aufwendigste Smartphone-Anwendung sind 100 Mbit/s mehr als genug.

iPhone 12 mit LTE100 bei Vodafone: Das steckt drin, das kostet die Kombi

Nicht nur bei der Geschwindigkeit ist der Tarif ordentlich bestückt, auch inhaltlich lässt er sich sehen: So stecken 40 GB Datenvolumen drin, außerdem eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS in alle Netze. EU-Roaming ist obligatorisch und es gibt weiterhin Zugriff auf ein weites WLAN-Hotspot-Netzwerk mittels der freenet Hotspot Flat. Einzig auf 5G musst du verzichten – das ist weiterhin den Netzbetreiber-Tarifen vorbehalten und deutlich teurer.

Monatlich kostet der Tarif aktionsbedingt in den ersten zwei Jahren 39,99 Euro. Das iPhone 12 gibt es hier also für unter 40 Euro. Einmalig sind für das Apple-Smartphone nochmals 49 Euro zu entrichten. Versandkosten fallen weg, nicht aber die 39,99 Euro Anschlussgebühr für den Vertrag. Somit landen wir bei insgesamt 25 Raten à 39,99 Euro (Anschlusspreis + 24 x monatliche Grundgebühr). Zusammengerechnet warten also Kosten in Höhe von 1.048,75 Euro auf dich.

Ein neues iPhone 12 (64 GB) kostet ohne Vertrag derzeit 759 Euro. Ziehen wir dies von der Gesamtsumme ab, um den Effektivpreis zu errechnen, bleiben noch 289,75 Euro übrig oder eben rechnerisch 12,07 Euro pro Monat für den 40-GB-Tarif mit Vodafone-Netzzugang und LTE100.

Übrigens: Nach den 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit steigt die Grundgebühr auf 46,99 Euro. Wir empfehlen also eine rechtzeitige Kündigung, damit du nicht in eine Kostenfalle tappst.