Nicht verpassen: Zehn starke Amazon-Deals zum Wochenstart (27.10.)

Hier warten zehn richtig gute Deals, die du dir aktuell bei Amazon sichern kannst. Aber Achtung: Die Angebote laufen nur für kurze Zeit und können jederzeit ausverkauft sein. Wenn dir also etwas gefällt, heißt es schnell sein!

→ Tipps & Tricks: 11 Profi-Schnäppchen-Hacks für Amazon

Die Top-Amazon-Deals am Montag

Laser-Entfernungsmesser mit einer hohen Genauigkeit, misst Entfernungen von bis zu 50 Meter, LC-Display mit integrierter Wasserwaage, für 16,98 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

deuter Aircontact Trekkingrucksack mit 55 + 10 Liter, anpassbar an jede Rückenlänge mit Lumbalpad für Lastenübertragung auf das Becken, für 140,80 Euro statt 290 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Fahrradlicht-Set für vorn und hinten mit bis zu 70 Lux, wiederaufladbar per mitgeliefertem USB-Kabel, für 19,74 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Anker Zolo magnetisches und kabelloses Ladepad, Qi2-zertifiziert mit 15 W, MagSafe-kompatibel, nicht geeignet für Google Pixel Geräte, Lieferung ohne Netzteil, für 12,99 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Beurer TL30 Tageslichtlampe mit einer Lichtstärke von 10.000 Lux, mit integriertem Standfuß, für 39,49 Euro statt 46,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Bedsure Kuscheldecke mit weicher Sherpa-Oberfläche, 230 x 270 cm, in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, für 39,98 Euro statt 47,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra mit Fingerabdruck-Entsperrung, unterstützt Matter und Smart Home Funktionen, für 189,99 Euro statt 249,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Laifen Wave elektrische Zahnbürste mit drei Aufsätzen, mit zehn anpassbaren Intensitätsstufen und drei unterschiedlichen Modi, für 59,99 Euro statt 79,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Daccormax ergonomischer Bürostuhl mit verstellbarer Kopfstütze, Armlehnen und Lendenwirbelstütze, mit Wippfunktion für 71,53 Euro statt 149,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

DJI Osmo Action 5 Pro Action Cam, 4K-Auflösung mit Motivverfolgung und Stabilisierung, für Unterwasser und Sport, für 268,07 Euro statt 379 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

→ Zu den heißesten Deals vom Dienstag

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital WEEKLY Dein wöchentlicher Technik-Überblick – immer auf dem neuesten Stand. Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.