iPhone 17 Pro, Apple Watch und O2-Tarif für 69,99 Euro im Monat

Das neueste iPhone Pro gibt es gerade bei O2 in einem starken Bundle samt Apple Watch S11 und 5G-Tarif zu einem fairen Preis. Was du hier genau bekommst und was du sonst noch wissen musst, erfährst du hier.
iPhone 17 Pro in einem Shop. Apple Watch S11 daneben auf einer Grafik.
iPhone 17 Pro in einem Shop. Apple Watch S11 daneben auf einer Grafik.
Willst du das neue iPhone 17 Pro dein Eigen nennen und damit nicht nur eine ausgezeichnete Performance in einem Apple-Smartphone erleben, sondern auch erstklassige Fotos schießen? Bei O2 sicherst du dir das begehrte iPhone jetzt in einem spannenden Bundle samt Apple Watch und Tarif. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

iPhone, Tarif und Apple Watch im Überblick

Wenn du ein absolutes Top-Smartphone willst, ist das iPhone 17 Pro die perfekte Wahl. Das kompakte 6,3-Zoll-OLED-Display mit 120 Hertz sorgt für lebendige Farben und flüssige Bewegungen, während der Apple A19 Pro Chip für erstklassige Performance sorgt – egal ob bei KI-Funktionen, Games oder Bildbearbeitung. Das iPhone schafft alles problemlos. Dazu bekommst du eine Triple-Kamera inklusive Telekamera, mit der du auch weiter entfernte Motive nah heranholen kannst.

Außerdem ist im Bundle von O2 noch eine Apple Watch S11 LTE enthalten, die unter anderem chronischen Bluthochdruck erkennt und dir mit dem neuen Schlafindex helfen kann, deine Schlafqualität zu verbessern. Mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit kommst du locker durch den Tag und die Nacht. Auch am Display hat Apple gearbeitet: Es ist jetzt doppelt so gut gegen Kratzer geschützt wie beim Vorgänger. So kannst du auch langfristig alles bestens auf dem Bildschirm erkennen.

In dem Angebot ist zudem der O2 Mobile M Tarif enthalten, der dir 30 GB Datenvolumen im 5G-Netz von O2 bietet. Damit surfst und streamst du mit bis zu 300 Mbit/s im Download – schnell und ruckelfrei. Dank des Grow-Vorteils bekommst du zusätzlich jedes Jahr 5 GB monatliches Datenvolumen on top, sodass sich der Tarif mit der Zeit immer mehr lohnt. Und damit du unterwegs unbegrenzt telefonieren oder SMS schreiben kannst, ist auch eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze inklusive. Gut zu wissen: Dank EU-Roaming kannst du den Tarif auch im Ausland genauso nutzen wie zu Hause.

Alle Kosten des O2-Bundles

Für das iPhone 17 Pro mit 256 GB Speicherplatz, die Apple Watch S11 LTE und den O2-Tarif zahlst du bei einer Ratenzahlung über 36 Monate insgesamt 69,99 Euro pro Monat. Hinzu kommen lediglich eine einmalige Geräteanzahlung von einem Euro sowie 4,99 Euro Versandkosten. Den Anschlusspreis von üblicherweise knapp 40 Euro bekommst du geschenkt. Somit ist das Angebot ein guter Deal für alle, die eine Top-Ausstattung von Apple und einen soliden, schnellen Tarif im O2-Netz suchen.

