Haare wie vom Friseur und Zahnbürste gratis: Black Friday bei Laifen

Aktuell winken bis zu 40 Prozent Rabatt auf verschiedene Produkte von Laifen. Egal, ob es dir die Zahnbürsten oder die Haartrockner angetan haben, der Hersteller bietet spannende Bundles zum Black Friday, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Wir stellen dir die attraktivsten Angebote mit dem größten Sparpotential jetzt einmal vor.

Zwei zum Preis von einem: Swift Special Föhn und Wave Zahnbürste

Wir starten direkt mit einem Zwei-in-Eins-Deal. Hier bekommst du den Swift Special und die Wave Schallzahnbürste in Kombination. Das Ganze kostet dich normalerweise 249,98 Euro. Dank Black Friday Sale rauscht der Preis aber auf nur 169,99 Euro runter. Das Sparpotential ist hier wirklich groß, denn ohne Rabatt kostet allein der Föhn schon 169,99 Euro, sodass dir Laifen die Zahnbürste hier einfach schenkt.

Laifen Swift Special Haartrockner und Wave Schallzahnbürste im Bundle

Der Haartrockner wird mit drei verschiedenen Aufsätzen geliefert, sodass du ihn für glatte und auch lockige Haare verwenden kannst. Um deine Mähne möglichst schonend zu trocknen, überprüft der Swift-Föhn die Temperatur 100-mal pro Sekunde. Ein LED-Ring zeigt über drei verschiedene Farben (Blau, Gelb und Rot) die aktuelle Temperatur an. Der Föhn mit Ionen-Funktion sorgt außerdem dafür, dass deine Haare schneller trocknen als bei einem herkömmlichen Modell. Die negativ geladenen Teilchen verschließen zudem die Schuppenschicht der Haare und verleihen so eine Extraportion Glanz. Durch sein besonderes Design soll der Föhn obendrein um einiges leiser sein als ein Supermarkt-Modell.

So sehen die Zahnbürsten von Laifen aus

Einen regelrechten Quantensprung vollbringst du, wenn du deine herkömmliche Handzahnbürste mit der Schallzahnbürste von Laifen austauschst. Die Bürste vibriert und oszilliert gleichermaßen und kann deine Zähne so besonders effektiv von Rückständen befreien. Dabei geht sie sanft genug vor, um dein Zahnfleisch nicht zu verletzen. Über eine App kannst du die Bürste an deine Bedürfnisse anpassen. Einmal aufgeladen soll der Akku der Wave bis zu 30 Tage halten, was sie zu einer guten Begleitung auch auf längeren Reisen macht. Die Zahnbürste gibt es in verschiedenen Farben und Materialien (Weiß, Aluminium und rostfreier Stahl). Bei diesem Bundle bekommst du ein Überraschungsmodell ins Paket gepackt.

Du willst dich lieber selbst für eine Zahnbürste entscheiden? Dann schau bei diesem Bundle für 191,99 Euro anstatt 319,98 Euro vorbei. Hier bekommst du zusätzlich zur Zahnbürste die Premium-Version des Haarföhns von Laifen.

Weitere spannende Angebote von Laifen

Neben den oben stehenden Angeboten bietet der Hersteller auch noch jede Menge weiterer Deals an. Da es sich bei den Angeboten um Black-Friday-Deals handelt, gelten die Schnäppchen nur noch bis zum 2. Dezember. Schnell sein lohnt sich hier also definitiv: