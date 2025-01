Dauerhaft über die Hälfte sparen: Echter Unlimited-Tarif mit 5G endlich mal in günstig!

Absolute Vielsurfer sind sicherlich immer wieder auf der Suche nach preiswerten Unlimited-Tarifen. Doch dabei gibt es – neben dem Preis – durchaus einiges mehr zu beachten. So muss man bei manchen Verträgen trotz eigentlich unbegrenztem Datenvolumen nach einem bestimmten Verbrauch immer wieder lästig per SMS neue mobile Daten kostenlos nachbuchen. Bei anderen Unlimited-Tarifen fällt hingegen die Surfgeschwindigkeit niedrig aus, was den Spaß am grenzenlosen Surfen trüben kann.

Wir haben jetzt allerdings ein Angebot gefunden, bei dem alles stimmt. Insbesondere auch der Preis: Denn freenet streicht von den Monatskosten jetzt über 50 Prozent und sorgt so für ein echtes Unlimited-Schnäppchen im 5G-Netz. Das Beste daran: Einmal abgeschlossen, sparst du dauerhaft! Was genau du zahlen musst und was dir dafür dann geboten wird, zeigen wir dir in diesem Artikel.

Mit 5G und 300 MBit/s: Das bietet dir der Unlimited-Tarif

Die Rede ist dabei vom O 2 Mobile Unlimited Max bei freenet. Wie der Name schon vermuten lässt, bekommst du hier unbegrenztes Datenvolumen im O 2 -Netz. Das Besondere: Anders als bei vielen anderen Unlimited-Tarifen wird hier nicht an der Surfgeschwindigkeit gespart. Mit einer maximalen Bandbreite von 300 Mbit/s und dem 5G-Netz von O 2 kannst du jederzeit blitzschnell und ohne Ruckler surfen. Außerdem entfällt das lästige Nachbuchen von Datenvolumen per SMS, das beispielsweise beim O 2 Mobile Unlimited on Demand Vertrag erforderlich ist.

Neben den mobilen Daten enthält der Tarif auch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Zudem kannst du kostenlos im EU-Ausland surfen und telefonieren. Hier gibt es allerdings eine Drosselung auf 130 GB pro Monat – das sollte aber selbst für einen längeren Urlaub mehr als ausreichend sein.

55 Prozent Rabatt – und das dauerhaft!

Dank eines starken Rabatts von 55 Prozent kostet dich der Tarif bei freenet aktuell monatlich nur 44,99 Euro. Zum Vergleich: Regulär zahlst du für den Unlimited Max Tarif bei O 2 stolze 99,99 Euro. Das sind krasse 55 Euro Ersparnis pro Monat!

Und das Beste: Dank des Lifetime-Rabatts gibt es keinen Preisanstieg nach 24 oder 36 Monaten – du zahlst den reduzierten Preis dauerhaft. Gleichzeitig gehst du mit diesem Angebot aber auch keine langfristige Vertragsbindung ein, sondern kannst den Tarif jederzeit monatlich kündigen. Es kommen allerdings noch einmalig 29,99 Euro als Anschlusspreis auf dich zu. Dafür gibt’s keinerlei Versandkosten für die SIM-Karte, und auch die Rufnummernmitnahme ist kostenfrei.

Klar, im Vergleich zu günstigen Unter-10-Euro-Tarifen zahlst du hier mehr, bekommst aber auch deutlich mehr Leistung und sparst aktuell ganze 55 Prozent. Wenn du also bereit bist, für einen Premium-Tarif ohne Limit etwas mehr auszugeben, machst du hier einen guten Deal. Wie lange das Angebot noch verfügbar ist, konnten wir allerdings nicht herausfinden. Schnell sein könnte sich also lohnen.