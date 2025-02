Akute Ausverkaufsgefahr: Aldi schmeißt Fernseher, Tablets, Kopfhörer und mehr raus

Aldi lockt gerade mit der Aktion „Elektronik-Highlights zu Sparpreisen”. Hier sind vielfältige Schnäppchen aus allen möglichen Kategorien günstig zu finden. Bis zu 59 Prozent Rabatt sind möglich und mit dabei sind top Marken, wie HP, Xiaomi oder Blaupunkt. Die besten Deals haben wir dir herausgesucht und hier zusammengestellt.

50 Zoll UHD-TV und Kopfhörer zum Sparpreis

Ein echtes Fernseher-Schnäppchen holst du dir mit dem Sharp „50GL4160” ins Wohnzimmer. Dabei handelt es sich um einen 50 Zoll großen UHD Google-TV mit allen Annehmlichkeiten. Die smarte Oberfläche macht die Bedienung äußerst einfach und per Google Assistant lässt sich der Fernseher sogar per Sprache steuern. Und dank Dolby Vision sowie Dolby Atmos sehen Bilder noch besser aus und der Klang ist immersiv. Vom UVP (529 Euro) streicht Aldi gerade 37 Prozent, sodass du nur noch 329 Euro dafür zahlen musst (plus Versand).

So sieht der UHD-TV aus

Und auch, wenn du auf der Suche nach neuen Kopfhörern bist, findest du bei Aldi gerade ein cooles Angebot. Denn die Blaupunkt TWS25 In-Ears sind gerade satte 59 Prozent reduziert und kosten dadurch nur noch 19,99 statt rund 50 Euro. Die In-Ears sind in Schwarz oder Weiß verfügbar und punkten mit einem tollen Klang und bis zu vier Stunden Audiowiedergabe. Das mitgelieferte Ladecase kann die Kopfhörer zudem bis zu viermal wieder aufladen. So bist du auch über eine längere Zeit unabhängig von einer Steckdose.

Tablet, Smartwatch und vieles mehr im Angebot bei Aldi

Ein schickes Tablet zum Streamen, für kleine Games, Mails schreiben oder Recherchieren holst du dir darüber hinaus mit dem Xiaomi Pad SE. Es verfügt über ein großes 11-Zoll-Display mit FHD+-Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholrate. Außerdem ist es mit einem großen 8.000-mAh-Akku ausgestattet, und vier Lautsprecher mit Dolby Atmos Audio sorgen für einen ausgewogenen Klang. Der Preis? Aldi verlangt gerade nur noch 159 statt 199 Euro und senkt das Tablet somit um 20 Prozent.

Das Xiaomi Tablet bietet für den Preis echt gute Specs

Und auch an eine Smartwatch von Xiaomi kommst du jetzt preiswert. Die Redmi Watch 5 kostet nämlich jetzt nur noch 42,99 Euro bei Aldi und verfügt über mehr als 150 Sport- & Gesundheitsmodi sowie ein AMOLED-Display. Die Wasserdichtigkeit und bis zu 18 Tage Akkulaufzeit runden die smarte Armbanduhr ab.

Es lohnen sich aber ebenso noch weitere Technik-Schnäppchen der Aktion. Zur Aktions-Übersicht gelangst du hier und weitere Favoriten findest du nachfolgend:

