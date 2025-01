82 % Rabatt: Dieses Balkonkraftwerk ist bei Netto so günstig wie nirgendwo sonst!

Die wohl einfachste Methode, um Strom zu sparen, ist die Nutzung von Solarenergie. Eine praktische Alternative zu herkömmlichen Solarpaneelen für das Dach sind Balkonkraftwerke – kompakte Anlagen, die sich, wie der Name schon vermuten lässt, perfekt für den Balkon eignen. Aber auch auf der Terrasse, dem Garagendach oder frei stehend im Garten lassen sie sich problemlos installieren.

Aktuell wartet bei Netto ein besonders attraktives Angebot: Ein solches Mini-Kraftwerk wird dort mit einem fast unglaublichen Rabatt von 82 Prozent angeboten. Wir haben uns den Deal genauer angesehen und verraten dir, was du für dein Geld bekommst.

Bestseller Nummer 1 bei Netto: Das Balkonkraftwerk von Veska

Für nur 239,99 Euro anstatt 1.389 Euro bekommst du bei Netto ein Balkonkraftwerk bestehend aus zwei Modulen mit 108 Solarzellen. Es kommt bereits steckerfertig bei dir zu Hause an. Um es in Betrieb zu nehmen, musst du nur die beiden Module mit dem Steuergerät verbinden und den Stecker in eine Steckdose stecken. Der gewonnene Strom wird automatisch in den Haushalt eingespeist. Das Kraftwerk kannst du nicht nur auf den Balkon stellen, sondern zum Beispiel auch im Garten oder auf der Garage anbringen. Es liefert eine Modulleistung von 830 Watt und eine Ausgangsleistung von 800 Watt. Beachte aber: Im Lieferumfang ist kein Montagematerial enthalten. Doch hier bietet dir Netto ebenso gleich ein passendes Angebot für 44,99 Euro.

Dieses Kraftwerk bekommst du bei Netto

Das Balkonkraftwerk ist mit der sogenannten PERC-Technologie ausgestattet, die für einen hohen Energieertrag sorgen soll. Dabei ist die Effizienz auch in den Morgen- und Abendstunden gewährleistet. Den genauen Ertrag des Kraftwerks hast du über die passende App immer im Blick. Laut Hersteller kannst du insgesamt bis zu 390 Euro an Stromkosten pro Jahr sparen, die reelle Ersparnis hängt aber natürlich von diversen Faktoren ab.

Wenn du das Balkonkraftwerk für 239,99 Euro plus 75,95 Euro Versandkosten kaufst, hat es sich im besten Fall also schon in weniger als einem Jahr bezahlt gemacht. Der Preisvergleich zeigt uns außerdem, dass Netto dir das beste Angebot für das Balkonkraftwerk liefert.

Du willst mehr Power?

Wenn dir die Ausgangsleistung des Kraftwerks nicht hoch genug ist, ist vielleicht dieses Modell besser für dich geeignet. Es besteht aus vier Modulen mit 120 Solarzellen und kann bis zu 2.000 Watt erzeugen. Bei optimalen Bedingungen kannst du so bis zu 860 Euro von deiner jährlichen Stromrechnung streichen. Auch dieses Balkonkraftwerk ist mit 71 Prozent Rabatt ordentlich reduziert. Statt 2.799 Euro zahlst du bei Netto nur noch 799,99 Euro. Mit dem Code N-SOLAR-25 streichst du obendrein weitere 25 Euro vom Kaufpreis.