Wer momentan einen neuen Tarif sucht, sollte sich die Black Week Angebote von Lebara unbedingt genauer anschauen. Der Anbieter streicht nämlich satte 50 Prozent von seinen Tarifen und bietet dir so beispielsweise 40 GB 5G-Datenvolumen schon für nur 4,99 Euro pro Monat an. Ebenfalls cool: Du hast stets die freie Wahl, ob du dich für 24 Monate binden möchtest, oder du komplett flexibel bleibst.

40 GB für 4,99 Euro?! Das steckt alles im Tarif

Schauen wir uns das unfassbare Tarif-Schnäppchen mal genauer an. Für 4,99 Euro pro Monat bekommst du bei dem Hello! 40 Tarif – wie der Name schon verrät – monatlich 40 GB Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Gesurft wird dabei sogar im 5G-Netz von Telefónica, mit einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s. Damit bist du flott genug unterwegs, um Social Media, Videos und Co. unterwegs ruckelfrei zu genießen.

Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, sowie kostenloses EU-Roaming. Doch das war noch nicht alles: Lebara packt zudem 100 Freiminuten in 50 Länder obendrauf. Dadurch kannst du auch mit Freunden außerhalb der EU telefonieren. Die Rufnummernmitnahme ist wie gewohnt problemlos möglich. Neben den monatlichen Grundkosten von 4,99 Euro fallen einmalige Aktivierungsgebühren an: 5 Euro beim 24-Monats-Laufzeit-Tarif und 15 Euro beim Flex-Tarif.

Das musst du beachten

Das klingt alles zu gut, um wahr zu sein? Ist es aber wirklich! Einen kleinen Haken gibt es jedoch trotzdem: Der Angebotspreis von 4,99 Euro pro Monat gilt nur für eine kurze Zeit. Wer sich etwa für die Option ohne Mindestlaufzeit entscheidet, profitiert ausschließlich im ersten Monat vom Aktionspreis. Beim Vertrag mit 24 Monaten Mindestlaufzeit wird der Preis immerhin für die ersten sechs Monate halbiert. Anschließend zahlst du dann bei beiden Varianten noch 9,99 Euro pro Monat – was in Anbetracht von 40 GB 5G-Datenvolumen trotzdem ein Top-Preis ist.

Übrigens: 50 Prozent Rabatt gibt’s nicht nur auf den Hello! 40 Tarif. Auch viele andere Optionen von Lebara sind während der Black Week Angebote zum halben Preis zu haben. Bei allen Hello! Flex Tarifen gibt’s hier ebenso immer nur den ersten Monat zum Angebotspreis, während du bei den Hello! Pus Verträgen stets 6 Monate sparst. Eine Besonderheit sind dann noch die Prepaid-Tarife, bei denen die ersten vier Wochen mit 50 Prozent Rabatt versehen werden.

Lebara Black Week Deals mit 50 Prozent Rabatt

→ Zu den Black Week Angeboten von Lebara