10 Prozent Extra-Rabatt auf Technik: Sogar FIFA 22 für Vorbesteller schon günstiger

Vom 2. bis zum 8. September gilt bei ebay ein neuer Technik-Gutschein. Bei tausenden Artikeln aus der Tech-Kategorie kannst du mit dem Code PROTECHNIK21 10 Prozent – maximal 50 Euro – extra sparen. Dabei sind sowohl einige der absoluten Top-Produkte reduziert – etwa Spielekonsolen und Smartphones – aber auch einige Nischen-Tipps und sogar Produkte, die noch gar nicht offiziell auf dem Markt sind.

FIFA 22 schon reduziert – das musst du beachten

Das neue FIFA 22, EAs Fußball-Simulation mit riesiger globaler Fangemeinde, erscheint erst Anfang Oktober. Durch den ebay-Coupon ist die Vorbestellung des Titels aber schon günstiger. Statt der normal veranschlagten 61,99 Euro kostet das Spiel nach Eingabe des Coupons nur noch 55,79 Euro. Der ebay-Händler „sbdirekct24“ weist jedoch auf die begrenzte Verfügbarkeit des Deals hin.

Zu beachten ist: Das Angebot gilt nur für die PlayStation-4-Version des Spiels. Wer auf FIFA-Suche für die neue PS5 ist, muss etwas mehr zahlen.

→ Zum FIFA-22-Deal bei ebay

iPhones, Switch und mehr: Top-Technik-Deals bei ebay

Der ebay-Coupon gilt für eine breite Masse an Technik-Artikeln aus den verschiedensten Produktgruppen. Neben Unterhaltungselektronik gehören dazu auch Handys, Laptops, Staubsauger und auch viele Haushaltsgeräte von der Kaffeemaschine bis zur Klimaanlage.

Der maximale Rabatt liegt bei 50 Euro, im Umkehrschluss gilt also: Ab 500 Euro ist „nur noch“ dieser maximale Pauschalrabatt drin. Insgesamt ergeben sich aber einige gute Schnäppchen. So fällt die Nintendo Switch einmal mehr unter die 300-Euro-Marke. Das iPhone 12 Pro mit großem Speicher kratzt beinahe an der 1.000-Euro-Grenze. Hier kommen die Top-Deals im Überblick – alle Preise bereits unter Berücksichtigung des Gutschein-Rabattes:

Insgesamt listet ebay fast 8.000 Artikel auf, für die du den Gutschein PROTECHNIK21 anwenden kannst. Darunter sind einige Dopplungen, insgesamt ist die Auswahl an reduzierten Technik-Produkten aber riesig. Ende der Coupon-Aktion ist am 8. September, die Verfügbarkeiten und etwaigen Versandkosten sind je Händler unterschiedlich.