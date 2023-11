Mit Apple, Dyson & Co. – Die besten Black Friday Deals bei eBay

Schnäppchen-Jäger aufgepasst: Bei eBay gibt’s jetztmassives Sparpotenzial. Denn auch hier läuft selbstverständlich der Black Friday heiß – mit tollen Angeboten zu den verschiedensten Geräten. Suchst du etwa einen hochwertigen Akku-Sauger zum kleinen Preis? Dann lass dir diesen generalüberholten Dyson V11 für 339 Euro nicht entgehen. Für noch mehr Hilfe beim täglichen Hausputz lohnt sich zudem der Roborock S8 für unschlagbare 479 Euro. Abseits von den Haushaltsgeräten stellen wir dir auch noch ein tolles Angebot zum iPad 9 vor.

iPad 9 & ein top Saugroboter – Die Black Friday Highlights bei eBay

Bleiben wir doch direkt bei dem Apple-Gerät: Im Angebot ist dabei das iPad 9 Wi-Fi mit 64 GB. Rund um den Black Friday rutscht der Preis für das Tablet auf niedrige 319,90 Euro. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt: Günstiger geht’s momentan nicht. Egal, ob für berufliches oder privates Zeichnen, entspanntes Streaming unterwegs oder auch fürs Gaming – mit dem iPad 9 bist du top ausgestattet. So sehen die verschiedenen Inhalte auf dem 10,2 Zoll großen Retina-Display besonders schick aus, während der Apple A13 Bionic Chip für die nötige Power sorgt. Mit der 12-MP-Frontkamera knipst du obendrein Selfies oder führst Videotelefonate.

→ iPad 9 Wi-Fi für 319,90 Euro

Einen weiteren Bestpreis-Deal gibt’s zum Roborock S8: Der starke Saug- und Wischroboter ist bei eBay jetzt nämlich schon für 479 Euro zu haben. Hier kann die Konkurrenz im Netz ebenfalls nicht mithalten. Das Gerät ist dabei der perfekte Haushaltshelfer und greift dir sowohl beim Saugen als auch beim Wischen unter die Arme. Insbesondere die Saugkraft von 6.000 Pa sowie die Wischfunktion mit bis zu 3.000 Bewegungen pro Minute wissen vollends zu überzeugen und konnten bei uns im Test selbst hartnäckige Verschmutzungen effektiv entfernen. In Kombination mit der exzellenten Navigation ist der Roborock S8 wirklich die ideale Hilfe für die tägliche Reinigung. Und bei eBay gibt’s den Saugroboter jetzt unschlagbar günstig.

→ Roborock S8 Saug- und Wischroboter für 479 Euro

Mit dem Roborock S8 gehört selbst Saugen der Vergangenheit an

Dyson V11: Gebraucht und dadurch noch günstiger

Wer noch mehr sparen möchte, sollte zudem einmal bei den gebrauchten Geräten reinschauen. So gibt es beispielsweise den Dyson V11 Motorhead unfassbar günstig. Das Modell aus dem Jahr 2021 kostet im Netz momentan sonst rund 620 Euro. Im offiziellen Dyson-Shop bei eBay zahlst du am Black Friday für ein generalüberholtes Gerät hingegen lediglich 339 Euro! Dieser Preis ist wirklich unschlagbar. Gleichzeitig musst du dir um eventuelle Schäden oder Ähnliches keine Sorgen machen. Der Akku-Sauger wurde professionell geprüft, gereinigt sowie generalüberholt und ist somit in einem neuwertigen Zustand. Auch alle Zubehörteile wie die Kombi-Zubehördüse, die Fugendüse sowie die Ladestation sind selbstverständlich im Lieferumfang enthalten. Somit holst du dir einen rundum exzellenten Sauger zum verhältnismäßig kleinen Preis von 339 Euro.

→ Dyson V11 Motorhead Akku-Sauger für 339 Euro (generalüberholt)

Natürlich gibt es aber auch noch viele weitere Black Friday Angebote bei eBay zu entdecken. Ein Blick auf die Aktionsseite lohnt sich also definitiv. Wenn du generell offen für gebrauchte Schnäppchen bist, können wir dir bei eBay zusätzlich noch eine aktuelle Gutschein-Aktion empfehlen. Mit dem Code RESTORECW bekommst du auf verschiedene Produkte nämlich 10 Prozent Rabatt (maximal 50 Euro). Der Gutschein ist zweimal einlösbar. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Bei den Zahlungsmethoden bist du mit Ausnahme der Barzahlung bei Abholung flexibel. Die Gutschein-Aktion läuft noch bis zum 29. November (23:59 Uhr) und hat sicherlich einige gute Angebote wie etwa ein iPhone 13 Pro in petto.