Roborock S8 Saugroboter im Test: Perfekt optimiert!

Die Saugroboter von Roborocks S-Serie gehören zu den Besten auf dem Markt. Mit dem Roborock S8 stellt man nun das aktualisierte 2023er-Modell vor. Die Serie umfasst drei Modelle: den normalen S8, den S8 Plus mit automatischer Entleerungsstation sowie den S8 Pro Ultra mit All-in-One-Service-Station für Wischtücher und Staubbehälter. Die Station zur automatischen Entleerung kann man nachrüsten, den S8 Pro Ultra gibt es hingegen nur als Bundle. Wir haben uns das Basis-Modell, den Roborock S8, genauer angeschaut und ins Testcenter geschickt.

Roborock S8: Die Neuerungen im Überblick

Wie gewohnt kommt der Roborock S8 mit allem nötigen, um den Saugroboter direkt in Betrieb zu nehmen. Der Aufbau ist einfach und innerhalb weniger Minuten erledigt. Bei Fragen steht die App mit einer bebilderten Anleitung zur Seite. Der Saugroboter selbst ist hochwertig verarbeitet und relativ schwer – ein gutes Zeichen bei einem Saugroboter, denn ein hohes Gewicht ist insbesondere beim Wischen von Vorteil.

Optisch unterscheidet sich der Roborock S8 kaum von seinem Vorgänger, doch bei der Technik hat sich einiges getan. So wurde die Saugleistung im Vergleich zum direkten Vorgänger mehr als verdoppelt – bei gleichbleibender Lautstärke und minimal geringerem Energieverbrauch. Hauptgrund dafür ist die neue Doppel-Bürste auf der Unterseite des Premium-Saugroboters. Darüber hinaus ist erstmals serienmäßig eine AI-Hinderniserkennung verbaut. Dies war zuvor nur einigen Ausstattungsvarianten vorbehalten.

→ Hier kannst du dir den Roborock S8 mit 21 Prozent Rabatt sichern (Angebot gilt nur bis zum 22. März)

Mit einer Kamera werden Hindernisse zuverlässig erkannt

Saugleistung: erstklassig

Bei der Saugleistung des Roborock S8 konnte in unserem Test der Saugroboter und der Boden glänzen. Für ein hervorragendes Ergebnis müssen mehrere Faktoren zusammenspielen. Neben einem leistungsstarken Motor kommt es dabei vor allem auf die verbauten Bürsten und eine intelligente Software an.

Mit einer Saugleistung von 6.000 Pascal gehört der Roborock S8 zu einem der Spitzenreiter. Dazu verbaut man erstmals eine Doppel-Bürste, die sogenannte „DuoRoller-Brush“, auf der Unterseite des Saugroboters. Hierbei handelt es sich um zwei gegeneinander drehende Rollbürsten, die so deutlich besser auch schwere Krümmel zuverlässig in den Staubbehälter verfrachten können. Beide Rollen bestehen zudem aus Gummi mit feinen Silikonlamellen statt Borsten. Dadurch wird feiner Staub besser aufgenommen und zudem verhindert, dass sich lange Haare um die Bürste wickeln und sich dort festsetzten. Dies funktioniert auch im Langzeit-Test zuverlässig, wie wir nach einem Jahr mit dem Vorgänger beurteilen können.

Highlight des neuen S8: Die „DuoRoller-Brush“ Bürsten

Neben der überzeugenden Hardware bietet der Roborock S8 auch eine erstklassige Software-Navigation. Diese setzt auf eine Kombination von Lidar-Laser zur Orientierung im Raum und optischer Kamera zur Hinderniserkennung und Vermeidung. Beides funktioniert im Test ausgezeichnet und der Roborock S8 lässt sich auch von größeren Hindernissen im Raum nicht aus der Ruhe bringen.

Die Wischfunktion des Roborock S8

Neben der Staubsaug-Funktion kann der Roborock S8 auch wischen. Dazu spendiert der Hersteller dem Saugroboter dasselbe, bewährte Wischmodul des Vorgängers. Bei den meisten Saugrobotern ist die Wischfunktion nur ein netter Zusatz, kann das Wischen per Hand jedoch nicht komplett ersetzen. Durch das recht geringe Gewicht der Saugroboter fehlt ihnen schlichtweg die Kraft fest genug auf den Boden zu drücken, um auch hartnäckigen Dreck zu entfernen.

Roborock weiß sich hier zu behelfen. So ist der Roborock S8 nicht nur ziemlich schwer, sondern kann mit seiner Wischplatte auch richtig den Boden schrubben, statt diese nur wie ein Lappen hinter sich herzuziehen. Dazu verbaut der Hersteller einen Motor, der das Wischtuch mit bis zu 3.000 Bewegungen pro Minute über den Boden schrubbt. Die Technik ist mit einer elektrischen Zahnbürste vergleichbar und ermöglicht dem Saugroboter auch festsitzenden Schmutz zu entfernen. Da der Saugroboter dabei mit sehr wenig Wasser klarkommt und man die Wassermenge in der App regulieren kann, bietet der Roborock S8 die beste Wischfunktion für Holz, Parkett und Laminat bei uns im Test. Nur auf Stein- und Fliesenböden schneidet der Konkurrent Ecovacs etwas besser ab.

Der Roborock S8 an seiner Ladestation

Ein weiterer, besonders praktischer Kniff ist die Möglichkeit, das Wischmodul um rund einen Zentimeter anzuheben. Diese Technik nennt Roborock „VibraRise“ und ermöglicht es dem S8 nur in den Räumen zu wischen, in denen er dies auch tun soll. Der typische Wasserstreifen von der Station zum Zielraum entfällt. Auch kann das Modul bei Teppichen automatisch hochgehoben werden. Zurück in der Station bleibt das Wischmodul ebenfalls angehoben, um Feuchtigkeit auf dem Boden zu verhindern. So musst du nicht direkt nach dem Wischen das Tuch händisch entfernen.

Roborock-App im Test

Die Roborock-App gefällt uns schon seit vielen Jahren richtig gut und wird regelmäßig um neue Funktionen erweitert. Dabei ist die App logisch aufgebaut, schön gestaltet und funktioniert zuverlässig. So finden sich alle Funktionen zum Bedienen des Saugroboters auf der übersichtlichen Startseite. Fortgeschrittene Nutzer haben in den Einstellungen zudem unzählige Funktionen, den Saugroboter an ihre Bedürfnisse anzupassen.

In der App stehen mehrere Reinigungs-Modi zur Verfügung. So kannst du den Roborock S8 nicht nur die komplette Wohnung reinigen lassen, sondern ihn auch gezielt in einzelne Räume oder Bereiche schicken. Für jeden Raum lässt sich zudem die standardmäßige Saugstärke, Wisch-Intensität und Wasserabgabe festlegen. Hierbei kommt das VibraRise-Modul zum Einsatz. Wenn du die Wischfunktion für einen Raum deaktivierst, kann der Roboter das Wischmodul einfach anheben, sodass keine Feuchtigkeit an den Boden gelangt.

Alles Wichtige auf einen Blick: Die App des Roborock S8

Neu in diesem Jahr fragt die App bei der ersten Benutzung deutlich mehr Informationen ab. Dazu gehört etwa, ob der Saugroboter auf mehreren Etagen eingesetzt werden soll, ob Haustiere im Haushalt wohnen und ob der Saugroboter auf empfindliche Möbel Rücksicht nehmen soll. Je nach Antwort, wählt der Saugroboter automatisch die entsprechenden Voreinstellungen, ohne dass sich der Käufer erst einmal durch das Einstellungs-Menü wählen muss.

Fazit: So schlägt sich der Roborock S8 im Test

Roborocks S-Reihe hat uns im Test nie enttäuscht. Der S5, S6 und S7 konnten in unseren Tests mit einer verlässlichen Leistung glänzen und auch privat setze ich seit Jahren auf einen Saugroboter von Roborock.

Der neue Roborock S8 schließt sich diesem Erfolg an und überzeugt sowohl mit einer erstklassigen Reinigungsleistung beim Staubsaugen und Wischen. Auch die Navigation arbeitet präzise und die AI-Hinderniserkennung zuverlässig. Die Roborock-App konnte uns im Test weiterhin mit einer einfachen Bedienung und vielen praktischen Funktionen überzeugen. Zudem bekommen App und Saugroboter regelmäßig Updates und teilweise nach Jahren noch neue Funktionen spendiert.

Die Hardware-Änderungen im Vergleich zum direkten Vorgänger halten sich in diesem Jahr in Grenzen. Doch durch die neue Doppel-Bürste ist die Saugleistung noch einmal ein Stück besser geworden. Wenn du also bereits das Vorgänger-Modell besitzt, musst du nicht umsteigen. Für alle anderen bietet der Roborock S8 ein Rundum-sorglos-Paket und lässt sich auf Wunsch sogar noch um eine automatische Entleerungsstation aufrüsten. Der UVP des Roboters liegt zum Start bei 699 Euro. Im begrenzten Frühstarter-Angebot (bis 22. März) bekommst du ihn für 549 EUro.

Pros des Roborock S8

erstklassige Saugleistung

ausgezeichnete Wischfunktion mit vibrierendem Wischmodul

Wischmodul kann angehoben werden

klasse App mit vielen Features

zuverlässige Navigation dank Laser-System

gute AI-Hinderniserkennung

Contras des Roborock S8

hoher Preis zum Start