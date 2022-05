OnePlus: Zwei neue Nord-Handys und In-Ears zum Discountpreis

Es gab einst Zeiten, in denen der chinesische Smartphone-Hersteller OnePlus ein Gerät pro Jahr vorstellte. Ein Gerät, das man nur nach einer E-Mail-Einladung und auf Empfehlung von Freunden bestellen konnte. Das war einzigartig und ziemlich exklusiv. Von dieser Exklusivität ist heute aber nicht mehr viel zu sehen. OnePlus ist erwachsen geworden, eine schlagkräftige Marke. Das beweist der Hersteller jetzt mit gleich drei neuen Produkten auf einen Schlag. Neben zwei neuen Smartphones erblicken auch neue In-Ear-Kopfhörer das Licht der Welt.

OnePlus Nord 2T 5G: Marginal aufgepeppt

Schon seit Mitte 2021 ist das OnePlus Nord 2 erhältlich. Jetzt kommt der Nachfolger in den Handel: das OnePlus Nord 2T 5G. Mehr als drei größere Änderungen sind dem Datenblatt des neuen Modells aber nicht zu entnehmen. Es macht einen Sprung auf Android 12 samt angepasster Nutzeroberfläche OxygenOS 12.1, bekommt mit dem 5G-fähigen MediaTek Dimensity 1300 einen etwas neueren, aber nur unerheblich schnelleren Prozessor spendiert und lässt sich kabelgebunden über eine USB-2.0-Typ-C-Schnittstelle mit 80 statt 65 Watt laden.

Die restliche technische Ausstattung des Nord 2T 5G ist mit jener des Nord 2 5G nahezu identisch. Heißt: Du hast Zugriff auf ein 6,43 Zoll großes AMOLED-Display im 20:9-Format (1.080 x 2.400 Pixel, 409 ppi, 90 Hz), dir stehen wahlweise 8 oder 12 GB RAM zur Verfügung und du kannst zwischen 128 und 256 GB Speicherplatz wählen. Der Energiespeicher weist eine Kapazität von 4.500 mAh auf (2 x 2.250 mAh), Bluetooth lässt sich in Version 5.2 nutzen, NFC steht ebenso zur Verfügung wie WiFi 6.

Rückseitig übernimmt eine Dreifach-Kamera die Aufgaben zum Aufnehmen von Fotos und Videos. Die Hauptkamera mit dem Sony-Sensor IMX766 löst mit bis zu 50 Megapixeln auf, ist mit einer optischen Bildstabilisierung ausgestattet und bietet eine f/1.8-Blende. Dazu gesellt sich eine 8-Megapixel-Kamera mit 120-Grad-Sichtfeld für Weitwinkelaufnahmen. Die dritte Kamera (2 Megapixel) soll eingesetzt als Mono-Sensor für bessere Kontraste sorgen. Vorne ist in der linken oberen Ecke eine 32-Megapixel-Kamera (Sony IMX615) in den Bildschirm integriert. Die Aufnahme von Videos ist auf Wunsch auch in 4K-Qualität möglich.

Erhältlich ist das OnePlus Nord 2T 5G ab dem 24. Mai. Das 128-GB-Modell mit 8 GB Arbeitsspeicher kostet 399 Euro, die 256-GB-Variante mit 12 GB RAM ist für 499 Euro zu haben. Nicht nur OnePlus verkauft das Gerät, zu haben ist es unter anderem auch bei der Deutschen Telekom, bei 1&1, MediaMarkt und Saturn.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: Handy für unter 300 Euro

Und auch das OnePlus Nord CE 2 5G bekommt ein neues Schwester-Modell – als Lite-Variante. Das OnePlus Nord CE 2 Lite 5G bietet statt eines AMOLED-Displays ein LCD-Display im 20:9-Format, das eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet. Im Vergleich zum Standard-Modell ist der Bildschirm zudem gewachsen – von 6,43 auf 6,59 Zoll. Statt eines MediaTek Dimensity 900 kommt als Prozessor der Qualcomm Snapdragon 695 5G zum Einsatz. Der Akku fällt mit 5.000 mAh zwar etwas größer aus, lässt sich aber nur mit 33 Watt aufladen. Beim OnePlus Nord CE 2 5G sind es 65 Watt.

Zweite Smartphone-Neuvorstellung: das OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Hinsichtlich der Kameraausstattung kommt zwar ebenfalls eine Hauptkamera mit einer Auflösung von 64 Megapixeln zum Einsatz, die Ultraweitwinkelkamera musste aber einem simplen Tiefenschärfe-Sensor (2 Megapixel) weichen. Dazu gesellt sich als dritte Einheit eine Makro-Kamera. Die Frontkamera (Sony IMX471) löst mit bis zu 16 Megapixeln auf. Bluetooth steht auch beim OnePlus Nord CE 2 Lite 5G in Version 5.2 zur Verfügung, es fehlen allerdings schnelles WiFi 6 und auch NFC. Du kannst mit diesem Smartphone also nicht per Google Pay bezahlen.

Auch das OnePlus Nord CE 2 Lite 5G soll mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz ab dem 24. Mai zur Verfügung stehen. Der Preis: 299 Euro. Dass zu einem solchen Preis ein simples Extra wie NFC fehlt, ist streng genommen ein Unding.

OnePlus Nord Buds: In-Ear-Kopfhörer zum kleinen Preis

Und dann wären da noch die OnePlus Nord Buds: die ersten OnePlus-Kopfhörer der Nord-Serie. Sie bieten Dolby-Atmos-Unterstützung und runden das OnePlus-Angebot an In-Ear-Kopfhörern, das bisher aus den OnePlus Buds Pro (149 Euro) und den OnePlus Buds Z2 (99 Euro) besteht, nach unten ab. Denn die OnePlus Nord Buds mit Bluetooth-5.2-Schnittstelle und 12,4-Millimeter großen Titan-Treibern werden für 49 Euro angeboten.

Trotz des niedrigen Preises sind die wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlichen OnePlus Nord Buds mit einer Geräuschunterdrückung ausgestattet. Dafür sind vier Mikrofone integriert, die störende Geräusche während des Telefonierens herausfiltern sollen – auch jene, die von Wind verursacht werden. Ein Transparenz-Modus fehlt hingegen.

Günstige In-Ear-Kopfhörer von OnePlus: die OnePlus Nord Buds.

Gemäß IP55-Zertifizierung sind die neuen In-Ears aber gegen Spritzwasser, Schweiß und Staub geschützt. Für das Ladecase gilt das hingegen nicht. Die Akkulaufzeit gibt OnePlus mit bis zu sieben Stunden an. Das Ladecase kannst du nutzen, um in nur zehn Minuten neue Energie für bis zu fünf weitere Stunden zu ziehen. Maximal lässt sich die Laufzeit mit dem Ladecase um bis zu 30 Stunden verlängern.

Offiziell in den Handel kommen die OnePlus Nord Buds am 24. Mai, Vorbestellungen sind ab sofort bei OnePlus selbst und in Kürze auch bei Amazon möglich.

