OnePlus Ace vorgestellt: Die neue Nummer 1 in Sachen Akku?

Bei dem OnePlus Ace handelt es sich auf den ersten Blick um ein typisches Mittelklasse-Smartphone. Es bietet ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 1.080x 2.412 Pixeln (394 ppi) und einen MediaTek Dimensity 8100-Prozessor. Letzterer wird von wahlweise 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher unterstützt, während der Hauptspeicher je nach Modell 128, 256 oder 512 GB beträgt. Durchaus passabel also, doch nicht genug, um aus der Menge herauszustechen. Zu diesem Zweck setzt OnePlus auf eine Schnellladefunktion mit einer herausragenden Ladeleistung von 150 Watt.

OnePlus Ace: Ladedauer tendiert gegen Null

Noch vor wenigen Jahren betrug die typische Ladeleistung von Smartphones circa 20 bis 30 Watt. Auch heute noch sind Mobiltelefone mit etwa 35 Watt Ladeleistung gang und gäbe, während Handys mit 65 Watt Leistung beinahe schon eine bemerkenswerte Ausnahme darstellen. Das liegt mitunter daran, dass für entsprechende Akkus eine dickere Membran erforderlich ist und aus Platzmangel andere Komponenten oder die Akkukapazität darunter leiden würden. Umso erstaunlicher ist es, dass OnePlus nun ein Smartphone mit einer Ladeleistung von satten 150 Watt in die Läden bringt. Doch ein Vorreiter ist das OnePlus Ace dennoch nicht.

Vor Kurzem hat auch Realme mit dem GT Neo 3 ein Mobiltelefon mit derselben Ladeleistung auf den Markt gebracht. Damit gelang es dem Smartphone im Testparcour von DxOMark auf Anhieb in drei von insgesamt sieben Akku-Testkategorien neue Rekorde aufzustellen. Beispielsweise benötigte das Realme GT Neo 3 für eine vollständige Akkuladung lediglich 20 Minuten. Nun muss sich zeigen, ob das OnePlus Ace da mithalten oder gar die Führung an sich reißen kann. Die Akkukapazität ist dabei jeweils dieselbe: 4.500 mAh.

OnePlus Ace vorgestellt

Preis und Verfügbarkeit

Das OnePlus Ace lässt sich aktuell lediglich in China erwerben – für umgerechnet rund 355 bis 500 Euro. Ob der Hersteller auch einen Verkauf in Europa anstrebt, ist allerdings noch ungewiss. Die Suche nach dem Realme GT Neo 3 in den hiesigen Läden wäre derzeit ebenfalls vergebens. Allerdings wurde eine europäische Markteinführung bereits angekündigt.