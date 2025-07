Das Fold6 aus dem vergangenen Jahr ist zusammengeklappt deutlich über einen Zentimeter dick, während sich die Konkurrenz von Honor und Co. zusammengeklappt nicht von einem regulären Smartphone unterscheidet. Und auch das kompaktere Flip6 hatte im Vergleich zur Konkurrenz von Motorola oder Xiaomi ein geradezu winziges Außendisplay. Das ändert sich jetzt.

Samsung stellt Galaxy Z Fold7 vor

Das Fold7 stellt die größte Weiterentwicklung seit Jahren dar. So ist es das erste Falt-Smartphone von Samsung, das du zusammengeklappt wie ein ganz normales Smartphone nutzen kannst. Mit einem Gewicht von 215 Gramm und einer Dicke von 8,9 Millimetern wiegt es genau so viel wie das S25 Ultra und ist nur 0,7 Millimeter dicker. Ein Unterschied, der im Alltag nicht auffällt. Möglich wird dies durch ein komplett neues Scharnier, durch welches das Fold7 bündig schließt und einige Millimeter an Dicke einsparen kann.

Zugeklappt lässt sich das Fold7 wie ein ganz normales Smartphone nutzen

Zugeklappt steht dir so ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display mit Top-Specs zur Verfügung, und du kannst das Galaxy Z Fold7 erstmals ohne größere Einschränkungen wie ein ganz normales Smartphone nutzen. Aufgeklappt wird das Smartphone weiterhin zum XXL-Smartphone oder Mini-Tablet. Das innere Display ist auf 8 Zoll angewachsen und überzeugt mit schmalen Displayrändern. Leider hat Samsung in diesem Jahr jedoch die Unterstützung für den S-Pen gestrichen. Das beinahe quadratische Bildformat eignet sich perfekt zum Multitasking und um mehrere Apps nebeneinander zu verwenden.

und aufgeklappt wird es zum kleinen Tablet

Ultra-Kameras an Bord

Samsung spendiert dem Galaxy Z Fold7 erstmals dieselbe Hauptkamera wie aus dem Ultra-Modell und somit das Beste, das man aktuell zu bieten hat. Die Kamera bietet eine Auflösung von 200 Megapixeln und konnte uns beim S25 Ultra überzeugen. Beim Zoom verbaut man ebenfalls die selbe 3x-Kamera mit 10 Megapixeln aus dem S25 Ultra. Doch hat das Ultra noch eine weitere Zoom-Kamera, die mit 5-facher Vergrößerung und höherer Auflösung der eigentliche Zoom-Star ist. Diese bleibt dem Fold7 leider verwehrt, vermutlich da diese aufgrund ihrer Bautiefe nicht in das dünne Gehäuse gepasst hätte.

Samsung Galaxy Z Fold7 und Flip7

Galaxy Z Flip7 auch mit extragroßem Upgrade

Auch das Flip7 bekommt ein großes Display-Upgrade. Hier mussten Samsung-Nutzer in den vergangenen Jahren neidisch auf die Flip-Smartphones von Motorola oder Xiaomi schauen, deren Außendisplays sich über den kompletten Deckel des Smartphones erstrecken. Mit dem Flip7 zieht Samsung hier nun nach.

Das Außendisplay misst nun stolze 4,1 Zoll und erstreckt sich über den kompletten „Deckel“ des zugeklappten Smartphones. Nur für die beiden Kameras und den Blitz gibt es kleine Aussparungen. So kannst du viele Apps auch nutzen, ohne das Smartphone aufzuklappen. Etwa die Navigation mit Google Maps, ein schnelles Selfie oder sogar um auf eine Nachricht zu antworten.

Das Flip7 (rechts) hat ein deutlich größeres Außendisplay

Erstmals gibt es auch ein drittes Modell. Das Galaxy Z Flip7 FE gleicht dabei bis auf wenige Änderungen dem Flip6 vom Vorjahr und stellt den günstigeren Einstieg in die Welt der faltbaren Smartphones dar.

Preise und Verfügbarkeit der neuen Samsung-Smartphones

Das große Samsung Galaxy Z Fold7 startet zu einem Preis von 2.099 Euro, für das Flip7 ruft der Hersteller 1.199 Euro zum Marktstart auf. Das FE-Modell ist 200 Euro günstiger für 999 Euro zu haben.

Wie mittlerweile üblich bei Samsung, gibt es für alle Vorbesteller bis zu 24. Juli den doppelten Speicher zum selben Preis. So bekommst du beispielsweise das 512-Gigabyte-Modell zum Preis der 256-Gigabyte-Version. Das Angebot gilt bei Samsung selbst sowie bei vielen anderen teilnehmenden Händlern.