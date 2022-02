OnePlus Buds Pro im Test: Wo es drückt und wo es rauscht

Die OnePlus Buds Pro siedeln sich im Portfolio von OnePlus ganz oben an. Darunter tummeln sich Modelle wie die OnePlus Buds und die OnePlus Buds Z. Sie kosten ohne ANC, aber mit Gummi-Stöpsel knapp 60 Euro. Deren 90 musst du für die Buds ohne Pro hinlegen. Das Pro-Modell schlägt dir ein Loch von der Größe eines 150-Euro-Scheins ins Portemonnaie.

Haptik, Komfort und Bedienung

Die beiden Ohrstecker kommen in einem schicken Ladecase zu dir und liegen darin recht flach in kleinen Dellen. Doch sie halten erstaunlich gut im Case, auch wenn man sie unterwegs damit hantiert. Einmal im Ohr geparkt schmiegt sich der gar nicht mal so weiche Gummi angenehm an die Ohrinnenwände. Die Buds Pro drücken zumindest bis zu zwei bis 3 Stunden Tragezeit kaum und sind trotzdem auch für herausfordernden Sport wie Yoga, Laufen oder Bouldern geeignet. Das sollten sie auch, OnePlus bewirbt sie nämlich mit einer IP55-Zertifizierung und Schweißresistenz.

Die Bedienung der OnePlus Buds Pro ist im ersten Moment gewöhnungsbedürftig. Denn sie werden nicht wie in vielen anderen Modellen per Touchfläche bedient, sondern über die druckempfindlichen Stummel. Langes zusammendrücken des linken Stummels aktiviert beispielsweise die aktive Geräuschunterdrückung. Kurzes kneifen hingegen stoppt oder startet die Musik, den Podcast oder das Video. Das Ganze funktioniert zuverlässig und es gibt wenig Fehleingaben durch Mützen oder verschwitze Haare wie bei allzu empfindlichen Touchflächen. Dadurch, dass man aber die Kopfhörer praktisch festhält bei der Steuerung, rutschen sie bei manchen Sportarten wie Laufen öfter mal aus dem Ohr, obwohl man sich eigentlich nur von der Welt abschirmen wollte.

Die kurzen Stummel der OnePlus Buds Pro sind druckempfindlich

Klang und Telefon-Qualität der OnePlus Buds Pro

Das Wichtigste an Kopfhörern ist selbstverständlich der Klang. Und hier enttäuschen die OnePlus Buds Pro nicht. Sie spielen satt und trotzdem detailliert. An echte HiFi-Spezialisten kommen sie jedoch nicht heran. Dafür fehlt die Plastizität und die Bühne. Trotzdem ist die Leistung bei Musik sehr solide und vergleichbar mit ähnlich teuren Kopfhörern.

Beim Telefonieren gibt es nichts ernsthaft zu kritisieren. Anrufer, wie Angerufene stimmen überein, dass eher die Netzqualität oder die verwendete App die Sprachqualität einschränkt als das Mikrofon oder die Lautsprecher der Kopfhörer des OnePlus Buds Pro.

Akku und Laden

Die drei Akkus der beiden Kopfhörer und des Ladecase bilden gemeinsam ein starkes Polster an Energie. Mit Warp-Charge ist zudem das Ladecase in Windeseile wieder voll und bietet viel Backup für die kleinen Ohrhörer. Doch auch sie bringen einen so locker durch den Tag, dass man sich schon nach kurzer Zeit gar keinen Kopf mehr um die Energie der Kopfhörer macht. Auch hier machen die OnePlus Buds Pro viel richtig.

Die OnePlus Buds Pro liegen flach im Lade-Case

ANC der OnePlus Buds Pro – der Hemmschuh

Der große Trennstrich, der sich gerade durch den Kopfhörermarkt zieht, heißt ANC – Active Noice Canceling. Viele Nutzer schwenken gerade auf die Technik um, weil sie mittlerweile weitverbreitet und bezahlbar geworden ist. Und so gibt es den aktiven Schutzschirm gegen Geräusche von Außen auch bei den OnePlus Buds Pro. Wie schon beschrieben, genügt dafür ein längerer Druck des kleinen Stummels am Hörer, um die Welt auszuschalten. Und der Effekt stellt sich beeindruckend effektiv ein. Doch ein paar Schwächen zeigen sich dennoch nach einiger Zeit. Die OnePlus Buds Pro können nämlich nicht mit allen Arten von Lärm umgehen.

Gut funktioniert Straßenlärm, wummernder Bass und Gespräche. Damit dürften die OnePlus Buds für viele schon sehr gut geeignet sein. Wackelig wird die Dämpfung bei Regen. Dann stellt sich ein leises Rauschen ein. Die Vermutung zwängt sich auf, dass die Kopfhörer nicht schnell genug den chaotischen Soundteppich mit Gegenschall neutralisieren können, sondern minimal hinterherhängen. Das zweite Problem haben die Kopfhörer in Umgebungen mit lauter Musik. Die Bässe werden dann komplett herausgefiltert, die hohen Tonlagen jedoch nicht ganz. Damit vermischt sich ein Teil der „Außenmusik“ mit der eigenen Musik. Das ist beispielsweise im Fitnessstudio ein schwaches Verhalten. Viele Nutzer wollen gerade dort Podcasts oder die neue Folge der Lieblingsserie auf dem Cross-Trainer, dem Liegerad oder dem Stepper genießen.

Fazit zu den OnePlus Buds Pro

Die OnePlus Buds Pro sind insgesamt ein starkes Paket und absolut konkurrenzfähig am Kopfhörermarkt. Richtig billig sind sie mit ihrem 150-Euro-Preisschild nicht, jedoch bewegt sich OnePlus hier im Mittelfeld des Marktes und es geht auch deutlich teurer. Wer also mit den kleinen Schwächen beim ANC und der außergewöhnlichen Steuerung klarkommt, bekommt hier ein paar solide Kopfhörer mit Sparpotenzial.

Pros der OnePlus Buds Pro

toller Tragekomfort

gute Akkulaufzeit

satter Klang

Contras der OnePlus Buds Pro

ANC nicht immer souverän

gewöhnungsbedürftige Steuerung

