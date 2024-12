HUAWEI Watch D2 kaufen: Ein perfektes Weihnachtsgeschenk

Nicht wenige Menschen leiden unter zu hohem Blutdruck. Und das ist nicht ungefährlich, denn es erhöht die Belastung des Herzens. Ohne eine passende Behandlung muss man mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen rechnen. Bei besonders schweren Verläufen sind sogar Schlaganfälle oder Nierenschäden möglich. Deswegen ist es wichtig, den Blutdruck regelmäßig zu kontrollieren. Und an dieser Stelle kann die HUAWEI Watch D2 von entscheidender Hilfe sein. Sie ist nämlich jederzeit in der Lage, deinen Blutdruck zu kontrollieren. Direkt an deinem Handgelenk und ganz ohne weiteres Zubehör.

HUAWEI Watch D2: Gesundheit immer im Blick

Besonders praktisch: Mit der HUAWEI Watch D2 kannst du deinen Blutdruck nicht nur manuell prüfen, sondern auch einen automatisierten 24-Stunden-Überwachungsplan erstellen. So kannst du jederzeit sehen, wie hoch dein Blutdruck im Tagesverlauf war; auch während deines Schlafs. Dabei überwacht die clevere Smartwatch einerseits den systolischen Blutdruck, wenn sich der Herzmuskel zusammenzieht. Aber auch den diastolischen Blutdruck, wenn der Herzmuskel zwischen den einzelnen Herzschlägen kurzzeitig erschlafft. Im Zusammenspiel mit der Ermittlung einer präzisen Pulsfrequenz sammelt die Uhr so umfangreiche Informationen, die für eine umfassende Gesundheitsüberwachung von Bedeutung sind.

Um all diese Werte zu ermitteln, ist die HUAWEI Watch D2 mit einem fortschrittlichen Herzfrequenzsensor auf der Rückseite ausgestattet. Ergänzend dazu kommen ein hochpräziser Drucksensor, eine Minipumpe und ein aufblasbares Luftkissen im Armband zum Einsatz. Mit dieser innovativen Technologie ist es der Smartwatch möglich, präzise Blutdruckmessungen durchzuführen. Besonders praktisch: Auf Wunsch kann die Uhr auf einen Schlag auch einen umfassenden Gesundheitsbericht mit bis zu neun Schlüsselindikatoren erstellen; übersichtlich dargestellt mit Grafiken und Diagrammen, die du zum Beispiel auch mit deinem Arzt besprechen kannst.

Und nicht nur das. Ebenso kannst du mit der HUAWEI Watch D2 ein Elektrokardiogramm (EKG) des Herzens generieren. So kannst du auf einfache Art und Weise frühzeitig häufige Herzerkrankungen wie Anzeichen für Vorhofflimmern erkennen. HUAWEIs innovative Smartwatch ist also nicht nur ein treuer Begleiter mit vielen smarten Funktionen, sondern auch ein Gadget, das für dich und deine Gesundheit von essenzieller Bedeutung sein kann. Und das sogar medizinisch zertifiziert. Die wichtigsten Zusatzfunktionen der Uhr zusammengefasst:

Elektrokardiogramm

Herzfrequenzüberwachung

SpO2-Tracking (pulsoxymetrisch gemessene Sauerstoffsättigung)

Ermittlung der Kalorienaufnahme

Schlafüberwachung

Stressüberwachung

Überwachung der Hauttemperatur

Was kostet die clevere Smartwatch?

Aber nicht nur für dich selbst kann die Uhr interessant sein. Wenn du zu Weihnachten ein besonderes Geschenk für deine Lieben suchst, ist die HUAWEI Watch D2 ebenfalls eine perfekte Idee. Nicht nur, um die Gesundheit überwachen zu können. Sondern auch, um andere smarte Funktionen zu nutzen. Denn die Smartwatch ist mit Android-Handys und iPhones von Apple kompatibel und erlaubt am Handgelenk etwa auch das Führen von Bluetooth-Anrufen. Im HUAWEI Onlineshop kannst du die Uhr für 399 Euro kaufen. In Schwarz mit Fluorelastomer Armband oder mit goldenem Gehäuse mit Lederarmband. Ein weißes Fluorelastomer Armband im Wert von 69 Euro gibt es kostenlos dazu. Nutzt du den Gutscheincode „AWEARDEC8“, sinkt der Preis sogar um 8 Prozent auf rund 367 Euro.

