AVM: Diese vier FritzBoxen erhalten FritzOS 7.50 als Beta-Version

Wie AVM in dieser Woche bekannt gegeben hat, steht die noch als Fritz-Labor in Version 7.39 definierte Software für vier verschiedene Router bereit. Beim Verlassen des Beta-Status wird daraus FritzOS 7.50 werden. Es handelt sich dabei um die beiden DSL-Flaggschiffe FritzBox 7590 und FritzBox 7590 AX sowie die FritzBox 7530. Ferner kannst du die neue Software auf dem inzwischen in die Jahre gekommenen Kabelrouter FritzBox 6591 Cable ausprobieren. Dabei ist zu beachten, dass die FritzBox 7590 als erste FritzBox schon seit Mitte Januar Zugriff auf die neue Labor-Version hatte, es jetzt aber ein Update gab.

So gibt es das aktuelle Fritz-Labor-Update für die FritzBox 7590 jetzt in Version 07.39-94751 vom 23. Februar. Der Wifi-6-Router 7590 AX hat am 25. Februar ein Update bekommen und kann auf Version 07.39-94800 zugreifen. Bei der FritzBox 7530 steht die Version 07.39-94770 vom 24. Februar zum Download bereit. Der Kabelrouter FritzBox 6591 Cable schließlich hat bereits am 22. Februar Zugriff auf die Beta-Software in Version 07.39-94697 erhalten.

Das ist neu in FritzOS 7.50

In der neuen Software kommen zahlreiche Features erstmals zur Anwendung. So gibt es eine von vielen Nutzern schon lang erwartete Unterstützung von WireGuard VPN-Verbindungen. Bei der 7590 wird die Verbindung mit mehreren WLAN-Bändern ermöglicht, wenn der Router als Repeater in einem Mesh eingesetzt wird. Außerdem hat AVM zahlreiche kleine Funktionen im Bereich der Telefonie und im Smart Home hinzugefügt. Zudem haben die Programmierer von AVM zahlreiche Verbesserungen beim WLAN, der Internetverbindung und der Telefonie vorgenommen. Eine komplette Liste hat AVM auf der Webseite des FritzLabor veröffentlicht. Weitere Details haben auch wir in einer Meldung zusammengefasst.

Wichtiger Hinweis von AVM: Diese Laborversion sollte für die FritzBox 6591 Cable im WLAN-Repeater Betrieb nicht verwendet werden. Generell gilt bei Labor-Versionen von AVM immer, dass sie Betastatus haben. Das heißt, sie wurden zwar vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet, es kann aber eventuell zu Fehlfunktionen kommen. Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der Labor-Version entstehen, übernimmt AVM keine Haftung. Ein Wechsel zurück zur offiziellen Software ist jederzeit unter System > Update > FRITZ!OS-Version möglich. Alles, was du generell zu FritzOS und dem FritzLabor wissen musst, liest du bei uns in einem Ratgeber.

Auf dem Mobile World Congress kommende Woche wird AVM auch erstmals eine komplett neue FritzBox vorstellen. Erste Infos dazu hat man schon bekanntgegeben.