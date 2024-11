Günstig zum eigenen Heimkino – Beamer von XGIMI mit fettem Rabatt am Black Friday

XGIMI ist bereits seit 2013 als Beamer-Spezialist bekannt. Vor allem in puncto Bildqualität können die smarten Projektoren des Herstellers punkten. Durch Partnerschaften, unter anderem mit Harman/Kardon, bieten die Geräte ein echtes Heimkino-Feeling. Neben der Technik überzeugen die Beamer auch durch ein modernes, durchdachtes Design. Zum Black Friday kannst du dir jetzt bis zu 30 Prozent Rabatt bei Amazon schnappen. Besonders spannend ist jedoch der XGIMI Horizon Ultra und die beiden neuen portablen Modelle, der XGIMI MoGo 3 Pro und XGIMI Elfin Flip. Nachfolgend schauen wir uns die Angebote genauer an.

Xgimi Horizon Ultra – Flaggschiff-Modell mit 18 % Rabatt

Beim Horizon Ultra handelt es sich um einen echten Premium-Beamer. Mit 4K-Auflösung und Dolby Vision liefert er gestochen scharfe Bilder, lebendige Farben und eine maximale Helligkeit mit 2.300 ISO-Lumen. Durch die Dual-Light-Technologie kombiniert der Mini-Beamer LED- und Laser-Technologie für eine verbesserte Farbdarstellung der Inhalte.

Beim XGIMI Horizon Ultra handelt es sich um einen Flaggschiff-Beamer mit 4K-Auflösung.

Die „Intelligent Screen Adaption 3.0“-Technologie passt das Bild automatisch an, während zwei 12-Watt-Lautsprecher von Harman/Kardon für einen dreidimensionalen Sound sorgen. Der Beamer bietet also nicht nur ein echtes Heimkino-Gefühl, sondern kann auch mit zahlreichen smarten Funktionen aufwarten. Am Black Friday bekommt Ihr den XGIMI Horizon Ultra für 1.549 Euro statt der regulären 1.899 Euro.

Xgimi MoGo 3 Pro – Perfekt für den nächsten Camping-Urlaub

Der MoGo 3 Pro ist ein kompakter Beamer, der nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch unterwegs eine gute Figur macht. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf seiner geringen Größe, durch die der Mini-Beamer problemlos mitgenommen werden kann. Sogar eine Powerbank mit USB-C kannst du anschließen, damit der Beamer unabhängig von einer Steckdose funktioniert. Somit ist der MoGo 3 Pro auch für den nächsten Camping-Urlaub bestens geeignet.

Durch seine geringe Größe ist der MoGo 3 Pro auch bei Campin-Ausflügen sinnvoll einsetzbar.

Der XGIMI MoGo 3 Pro verfügt ebenfalls über einige smarte Features, wie etwa eine automatisierte Trapez-Korrektur, um Verzerrungen zu verringern oder einen optischen Bildstabilisator. Die Helligkeit liegt bei 450 ISO-Lumen, die Auflösung bei Full-HD (1080p). Für den Sound sorgen Lautsprecher von Harman/Kardon mit Dolby-Audio-Unterstützung.

Besonders praktisch: Über 5.000 Apps, darunter eine lizenzierte Version von Netflix, sind direkt integriert. Und auch Google TV ist direkt mit an Bord. Der Preis liegt während des Black Fridays bei 499 Euro. Zwar gibt es keinen direkten Rabatt, aber bis zum 2. Dezember erhältst du beim Kauf einen optischen Filter im Wert von 49 Euro gratis dazu.

Xgimi Elfin Flip – Günstig aber Wirkungsvoll

Der Elfin Flip ist mit 1,18 kg ein echtes Leichtgewicht und lässt sich dank seines cleveren Designs platzsparend zusammenklappen. Perfekt, um ihn einfach in der Tasche mitzunehmen. Durch den integrierten Ständer kannst du ihn um bis zu 150 Grad verstellen und somit sogar die Decke als Leinwand nutzen.

Der Elfin Flip bietet einen integrierten Ständer, durch den sich der Beamer um 150 Grad verstellen lässt.

Technisch bietet er ebenfalls viel: Mit 400 ISO-Lumen Helligkeit und Full-HD-Auflösung sorgt er für ein richtig scharfes Bild. Die Farben wirken durch die DLP-Technologie besonders kräftig, und dank Bildverbesserungs-Technologien wie HDR10+ wirken die Inhalte deutlich kräftiger und natürlicher. Ebenfalls integriert sind zwei Lautsprecher, die Dolby Audio unterstützen. Der Preis wurde am Black Friday von 399 Euro auf 299 Euro reduziert. Somit liegt er preislich deutlich unter den meisten anderen Geräten von XGIMI.

Noch mehr Beamer-Deals am Black Friday

Neben den vorgestellten Modellen bietet der Hersteller dir noch weitere Deals während des Spar-Events. Einige der besten Angebote haben wir dir nachfolgend noch einmal aufgelistet:

Solltest du unter diesen Modellen nicht das Richtige finden, schau am besten noch einmal im Amazon-Shop von XGIMI vorbei. Hier sind während des Deal-Events des Jahres noch zahlreiche andere Mini-Beamer und Bundles erhältlich.