Energie und Geld sparen: tado°-Bundles für smartes Heizen jetzt bis zu 50 Prozent reduziert

Der Online-Shop tink hat immer wieder gute Angebote aus dem Bereich Smart Home. Kurz nach dem Herbstanfang kannst du jetzt einiges sparen. Denn es sind mehrere Bundles des Herstellers tado° reduziert, die sich definitiv lohnen. Bei einem Set für smartes Heizen sparst du sogar ganze 53 Prozent. Diese Deals solltest du dir genauer ansehen.

tado° X: Das kann das neue smarte Heizkörperthermostat

Bei den meisten Sets stehen ein oder mehrere Heizkörperthermostate der neuen tado° X Generation im Mittelpunkt. Hier sind einige Starter Kits samt Bridge – die nötig ist, um die Thermostate vollumfänglich nutzen zu können – rabattiert. Je nachdem, wie viele Heizkörper du ausstatten möchtest, sind bis zu sechs smarte Heizkörperthermostate im Bundle enthalten. Diese lassen sich auch als Laie leicht installieren und können einiges an Energie sparen.

Generell liefern sie dir präzise Daten und helfen dabei, dein Heizverhalten zu verbessern. Mit individuellen Zeitplänen steuerst du etwa deine Heizung intelligent und kannst zum Beispiel in der Nacht oder während du auf der Arbeit bist, automatisch weniger heizen. Wenn du dann morgens aufstehst oder abends nach Hause kommst, ist dein Zuhause bereits wieder gemütlich warm. Außerdem erkennen die Gadgets automatisch, wenn ein Fenster geöffnet ist und pausieren das Heizen von selbst. So wird nicht unnötig geheizt und du sparst Energie sowie bares Geld. Insgesamt sollst du so laut Hersteller im Schnitt bis zu 22 Prozent Energie sparen. So hast du die Anschaffungskosten recht schnell wieder raus. Da sie den Matter-Standard unterstützen, sollen sie zudem mit einer Vielzahl anderer Geräte kompatibel sein.

Für jeden das richtige Set

Nun gibt es bei tink das neue tado° smarte Heizkörperthermostat X wie bereits erwähnt in verschiedenen Größen und Sets. Zum Ausprobieren kannst du jetzt zum halben Preis mit einem Heizkörperthermostat X samt Bridge einsteigen. Statt rund 160 Euro zahlst du jetzt nur noch 79 Euro. Einzelne Heizkörperthermostate kannst du bei Bedarf auch später noch hinzukaufen. Möchtest du hingegen gleich drei oder sechs Heizkörper auf einmal smart machen, zahlst du gerade nur 199,95 Euro (3er-Set, 44 Prozent günstiger) beziehungsweise 289,95 Euro (6er-Set, 53 Prozent günstiger).

Besitzt du bereits eine kompatible Bridge, lohnt sich vielleicht stattdessen ein Blick auf dieses Bundle mit zwei smarten Heizkörperthermostaten X zusammen mit einem Amazon Echo Dot. Dank 43 Prozent Rabatt zahlst du dafür jetzt nur noch 149,95 Euro. Ebenfalls im Angebot sind Funk-Temperatursensoren von tado°, die dein Starter-Kit perfekt ergänzen. Denn sie messen Temperatur und Luftfeuchtigkeit weiter von den Thermostaten entfernt und liefern so noch präzisere Ergebnisse. Zwei Stück im Set kosten gerade dank 40 Prozent Rabatt nur noch 119,95 Euro statt knapp 200 Euro.