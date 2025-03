Du wünschst dir zwar bereits seit Längerem eine PlayStation 5, warst aber doch nicht bereit, so viel Geld auf einmal für die Spielkonsole auszugeben? Dann gibt es jetzt bei O 2 vielleicht den perfekten Deal für dich. Denn für unter 20 Euro im Monat sicherst du dir hier einen top 30-GB-Tarif im 5G-Netz und bekommst für einmalig 37 Euro eine nagelneue PS5 Slim in der Digital Edition dazu. Wie gut das Angebot wirklich ist, erfährst du hier.

So rechnet sich das PS5-Angebot bei O2

Solltest du eine PS5 schon länger haben wollen, um die neuesten Games mit einer beeindruckenden Grafik und Leistung zu spielen, hast du bei O 2 gerade die Gelegenheit, günstig dranzukommen. Denn für nur einmalig 37 Euro Gerät-Anzahlung (+4,99 Euro Versandkosten) bekommst du die Spielkonsole in der Slim-Version (ohne Disc-Laufwerk) hier dazu. Die PlayStation 5 zahlst du zusammen mit dem O 2 Mobile M Tarif in 36 Raten ab. Über drei Jahre musst du so monatlich 19,99 Euro zahlen und bekommst dafür auch noch den Mobilfunkvertrag dazu (Tarif kann bereits nach 24 Monaten gewechselt oder gekündigt werden).

Der Witz ist: Allein der Tarif ist normalerweise bei O 2 bereits teurer. Normalerweise müsstest du hierfür nämlich monatlich 24,99 Euro (+ einmalig 39,99 Euro Anschlusskosten) zahlen. Bei dem jetzigen O 2 -Bundle sparst du also nicht nur monatlich Geld, sondern bekommst die PlayStation 5 rechnerisch sogar geschenkt dazu. Für den Tarif allein müsstest du über die Laufzeit von 36 Monaten insgesamt nämlich 939,63 Euro zahlen. Im Bundle zahlst du aber nur 761,63 Euro im selben Zeitraum. Du sparst also über 150 Euro und bekommst eine PS5 quasi gratis on top.

Schauen wir uns nun einmal den hier enthaltenen Tarif genauer an. Der O 2 Mobile M bietet dir grundsätzlich erstmal 30 GB Datenvolumen im Monat. Allerdings wächst der Tarif durch den sogenannten Grow-Vorteil jedes Jahr mit. Dadurch stehen dir im zweiten Jahr bereits 35 GB im Monat zur Verfügung und im dritten Jahr 40 GB. Das geht immer so weiter, bis irgendwann das Maximum von 130 GB erreicht ist. Du bekommst also mit der Zeit immer mehr für dein Geld.

Darüber hinaus bringt dich der Tarif ins stabile 5G-Netz und sorgt mit bis zu 300 MBit/s für eine schnelle Verbindung. Möchtest du unterwegs Serien streamen, Reels und Storys bei Social Media schauen, Games spielen etc., dann ist der Tarif ideal für dich. Denn Ruckler und lange Wartezeiten solltest du hierbei in der Regel nicht haben. Eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS sowie EU-Roaming sind hier ebenfalls mit dabei.