Der perfekte Kaffeevollautomat? WMF Perfection im Test

WMF – die Württembergische Metallwarenfabrik steht seit 170 Jahren für Qualität und herausragendes Design. Die meisten kennen vor allem die Küchenprodukte des Unternehmens. Oft übersehen werden dabei die seit Jahrzehnten erfolgreichen Kaffeemaschinen von WMF. Heute nehme ich den Kaffeevollautomaten WMF Perfection 660L genauer unter die Lupe. Übrigens: Den WMF-Kaffeevollautomaten gibt es derzeit bei MediaMarkt im Angebot mit immerhin 30 Prozent Rabatt.

Erster Eindruck & Lieferumfang

Der erste Eindruck stimmt beim WMF Perfection 660L auf jeden Fall schon mal. Die Verpackung ist stabil und durchdacht gestaltet. Der Karton verfügt über praktische Trageschlitze, während die Maschine selbst von passgenauen Pappeinlagen geschützt wird. Zusätzlich sorgt ein großzügiger Abstand zum äußeren Karton dafür, dass Transportschäden nicht gleich Beulen am Gerät hinterlassen.

Im Lieferumfang ist zudem alles enthalten, um Kaffee mit und ohne Milch brühen zu können. Neben dem Vollautomaten erwarten dich:

Milch-Set (Behälter aus Glas, Schlauch zum Anschluss an die Maschine und eine Bürste zur Reinigung)

Wasserfilter-Set (Wasserfilter und ein Teststreifen für die Wasserhärte)

Reinigungsmittel (Reinigungstabletten und Entkalkung)

Bedienungsanleitung + Dokumente (mit fast 460 Seiten und guten 560 g Gewicht ein echter Schmöker. Insgesamt 30 Seiten sind für die deutsche Anleitung reserviert)

Eine Broschüre zur Begrüßung

Zusätzlich gibt es eine kurze, aber aufschlussreiche Erklärung zu den Unterschieden zwischen Arabica- und Robusta-Bohnen. Leser werden sogar aktiv ermutigt, ihre eigene, individuelle Mischung zu finden. Genau hier zeigt sich, dass sich WMF mehr vorgenommen hat, als nur eine weitere Kaffeemaschine zu bauen – hier steckt echtes Konzept dahinter.

Der WMF Perfection Kaffeevollautomat verfügt natürlich auch über einen Milchaufschäumer

Abgesehen davon war der Aufbau kinderleicht. Alle Anweisungen sind klar formuliert und gut verständlich. Die Maschine zeigt dir auf dem Display genau, was sie als Nächstes von dir erwartet. Die Einrichtung geht dadurch schnell und ohne unnötige Komplexität.

Und auch die Verarbeitung überzeugt: Alles sitzt perfekt, nichts wackelt oder knarzt. An wichtigen Stellen kommen Magnete zum Einsatz, die stark genug sind, um sicheren Halt zu gewährleisten, aber nicht so stark, dass sie unpraktisch werden. Das Einzige, was mir beim Design sauer aufstößt, sind die Plastikrippen der Abtropfschale. Diese verlaufen horizontal und sind vergleichsweise hoch. Da kippeln kleine oder etwas spitzer zulaufende Tassen gern.

Das Design des WMF Perfection 660L Kaffeevollautomaten ist schlicht & kann sich sehen lassen

So leicht geht das Brühen mit dem Kaffeevollautomaten wirklich

Die Grundausstattung ist beeindruckend. Bis zu acht Benutzerprofile lassen sich anlegen, um individuelle Getränke zu speichern, und es stehen 21 voreingestellte Rezepte als Basis zur Verfügung. Dazu kommen diverse Einstellungsmöglichkeiten für Brühtemperatur, Pulver- und Wassermenge, die Dauer des Vorbrühens sowie die Menge des Milchschaums. Alle Optionen sind leicht zu finden und verständlich erklärt. So viel Vielfalt bieten nur wenige Maschinen in dieser Klasse.

Der Touchscreen reagiert ebenfalls flott und lässt sich auch mit nassen oder fettigen Fingern problemlos bedienen. Die Abtropfschale und der Kaffeesatzbehälter lassen sich unkompliziert entnehmen und schnell reinigen. Besonders praktisch: Das Milchsystem erinnert dich nach jeder Nutzung automatisch an die Reinigung und spült den Schlauch eigenständig. Bis hierhin macht alles richtig Spaß – bis zu einem gewissen Punkt.

Die Steuerung geht angenehm leicht – bietet aber auch viele Optionen zum Feinjustieren

Dieser Punkt ist erreicht, wenn du wirklich absolute Kontrolle erwartest. Ein gutes Beispiel ist die Einstellung der Brühtemperatur. Hier gibt es lediglich drei Stufen: „T1“, „T2“ und „T3“. Leider konnte ich weder im Handbuch noch online herausfinden, welche Temperaturen sich dahinter genau verbergen. Hier zeigt sich, dass die WMF Perfection 660L trotz ihres Preises eher zur gehobenen Mittelklasse gehört. Sie richtet sich nicht an Hardcore-Kaffee-Nerds, sondern an anspruchsvolle und experimentierfreudige Einsteiger. WMF bietet dir viele Möglichkeiten, möchte dich aber nicht mit zu vielen Details überfordern. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, hängt ganz von deinen Erwartungen ab.

… und so schmeckt mir der Kaffee

Endlich beim wichtigsten Punkt angekommen: Wie schmeckt der Kaffee? Die einzige richtige Antwort darauf ist – das liegt ganz bei dir. Eine gute Kaffeemaschine muss deine Zutaten zuverlässig und konsistent verarbeiten. Du kannst so lange mit den Einstellungen spielen, bis du genau den Geschmack gefunden hast, den du suchst – und dann muss die Maschine diesen Tag für Tag exakt so wieder produzieren. Genau hier liefert die WMF Perfection 660L absolut verlässlich ab.

Der Espresso hat mir am Ende richtig lecker geschmeckt!

Ein Beispiel aus meinem Test: der Espresso. Die ersten Versuche entsprachen noch nicht ganz meinem Geschmack, also habe ich die Einstellungen angepasst. Höhere Kaffeestärke, mehr Wasser, höhere Temperatur und eine längere Vorbrühzeit – und plötzlich produzierte die 660L einen richtig guten Espresso. Dieses Rezept habe ich gespeichert und kann mich darauf verlassen, dass der Geschmack auch in Zukunft genauso bleibt.

Unser Fazit zum WMF-Kaffeevollautomaten

Also, wie gut ist die WMF Perfection 660L? Meiner Meinung nach: richtig gut! Mit der passenden Erwartungshaltung wirst du mit diesem Kaffeevollautomaten sehr zufrieden sein. Wenn du Spaß daran hast, mit verschiedenen Einstellungen zu experimentieren und mehr als nur Standard-Kaffee möchtest, ist das genau die richtige Maschine für dich. WMF gibt dir mit der Perfection-Serie viele Möglichkeiten, deinen perfekten Kaffee zu kreieren. Suchst du jedoch eine Maschine, bei der du einfach nur einen Knopf drückst und sofort einen Kaffee bekommst, gibt es sicherlich günstigere Alternativen.

Denn mit einem UVP von 1.300 Euro gehört die WMF Perfection 660L definitiv nicht zu den Schnäppchen. Bei MediaMarkt kommst du jetzt aber immerhin schon für 899 Euro an den Kaffeevollautomaten.

Vorteile des WMF Perfection Kaffeevollautomaten:

Schneller Aufbau

Wertiger Gesamteindruck

Einfache und intuitive Bedienung

Zahlreiche Funktionen für Einsteiger & Fortgeschrittene

Viele Zubehörteile im Lieferumfang

Ausführliche Kaffee-Broschüre

Nachteile des WMF Perfection Kaffeevollautomaten:

Eingeschränkte Optionen

Etwas zu viel Plastik

