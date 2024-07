Trend-Geschenk für Kleinkinder: MediaMarkt verkauft Toniebox Starterset zum Top-Preis

In der Rabatt-Aktion „Volle Gönnung“, die bis Montagmorgen (8:59 Uhr) bei MediaMarkt läuft, kommst du günstig an Startersets der Toniebox in verschiedenen Farben. Mit dabei ist ein Kreativ-Tonie – also eine Figur, die selbst mit Audioaufnahmen bespielt werden kann. Musik, Hörbücher oder Gute-Nacht-Geschichten starten, sobald man die Figur mit integriertem NFC-Chip auf den robusten Lautsprecher stellt. Alle Details findest du hier.

Was die Toniebox besonders macht

Falls du die Toniebox noch nicht kennst: Hierbei handelt es sich im Grunde genommen um einen kinderfreundlichen Lautsprecher, den Kinder ab rund 3 Jahren selbst bedienen können. Er wiegt knapp 600 Gramm und ist mit einem weichen, aber robusten Material überzogen. So ist er vor Stößen geschützt und kann auch von Kleinkindern durch die Gegend getragen werden. Für die Toniebox sind verschiedene bunte Figuren erhältlich, die jeweils Lieder, Geschichten und Co. abspielen können. Dazu müssen Kinder nur die Figur auf die Box setzen und dann spielt die Box die jeweilige Audiodatei ab.

So können selbst die Kleinsten bereits ihre Lieblingslieder abspielen – ganz ohne einen Bildschirm zu benötigen und ohne eine komplizierte Bedienung. Praktisch ist: Die Toniebox hat auch einen Akku integriert, der bis zu sieben Stunden lang hält. Dadurch kann sie ebenfalls ohne Verkabelung vom Kinder- ins Wohnzimmer getragen oder etwa mit in den Urlaub genommen werden.

In dem angebotenen Set bei MediaMarkt ist ein sogenannter Kreativ-Tonie enthalten, der sich frei mit Audioaufnahmen bespielen lässt. So kannst du entweder eine eigene Gute-Nacht-Geschichte für ein Kind aufnehmen oder auch Hörbücher beziehungsweise Lieder aufspielen, die das Kind kennt. Die Toniebox samt Tonie-Figur ist in den Farben Anthrazit, Beere, Rot, Hellblau, Grün und Pink erhältlich. Weitere Hörfiguren, wie Joy aus dem Disney-Film “Alles steht Kopf” oder Olaf aus “Die Eiskönigin” sind separat erhältlich. Aber auch kostenlos kommst du an tolle Geschichten – wie das geht, erklären wir dir hier.

Top-Preis bei MediaMarkt: Wir machen den Check

Kommen wir zum Preis. Während der Rabatt-Aktion von MediaMarkt kommst du an das Starterset der Toniebox für 79,99 Euro. Das entspricht rund 20 Prozent Rabatt auf den UVP. Im Netz kommst du zwar hier und da auch schon wenige Euro günstiger dran – bei MediaMarkt zahlst du aber keine Versandkosten und hast im Zweifel auch Hilfe vor Ort, wenn du Probleme mit der Toniebox haben solltest. Aber aufgepasst: Das Angebot bei MediaMarkt soll nur noch bis Montagmorgen (8. Juli, 8:59 Uhr) laufen.