Switch zu Weihnachten bekommen? So kommst du günstig an Spiele

Langjährige Besitzer von Nintendo-Konsolen wissen: Spiele aus dem Mario-Haus sind in der Regel ziemlich preisstabil und selten deutlich günstiger zu haben. Es lohnt sich daher, auf Aktionen wie diese von MediaMarkt zu warten: Der Elektronikhändler bietet dir jetzt nämlich drei Spiele für zusammen 111 Euro an. Und hierbei handelt es sich nicht nur um irgendwelche nischigen Games, die keiner kennt, sondern um Mario, Zelda und Co. Du kannst dir also direkt auf einen Schlag drei coole Games sichern und dabei gehörig sparen. Denn viele der Titel haben eigentlich einen UVP von rund 60 Euro. Wir stellen dir die Aktion in diesem Artikel kurz genauer vor und geben dir einige Spiele-Empfehlungen mit auf den Weg.

Übrigens: Nintendo hat gerade erst die Switch 2, also den Nachfolger der beliebten Konsole, für dieses Jahr offiziell angekündigt. Doch keine Panik: Gleichzeitig machte der japanische Hersteller in der Vergangenheit bereits klar, dass auch auf der Switch 2 weiterhin alle Spiele des Vorgängers laufen sollen. Wenn du dich also hier mit drei coolen Games eindeckst, solltest du diese auch zukünftig auf der Switch 2 spielen können.

→ 3 Switch-Spiele für 111 Euro

3 Switch Spiele für 111 Euro – So funktioniert’s

Die Aktion ist simpel und genial zugleich: Wenn du dir während des Aktionszeitraums – welcher übrigens nur noch bis zum 19. Januar läuft – drei Nintendo Switch Spiele holst, zahlst du stets nur 111 Euro. Egal, wie viel die drei Spiele jeweils kosten würden, der Preis bleibt immer gleich. Es lohnt sich also auf jeden Fall, zu eher kostspieligeren Titeln als zu kleinen Indie-Perlen zu greifen. Die enorme Auswahl mit über 1.000 (!) Switch-Spielen hat aber in jedem Fall beides parat. Der Preis wird dabei übrigens immer erst im Warenkorb aktualisiert und Vorbestellungen sind grundlegend ausgeschlossen.

Mit Mario, Zelda und Co. – Unsere Top 10 Game-Empfehlungen

Wie bereits erwähnt, sind bei der MediaMarkt-Aktion zahlreiche Top-Games mit von der Partie. So steht dir etwa das erst im vergangenen Jahr erschienene „Super Mario Party Jamboree“ zur Auswahl, genauso wie „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ und unzählige weitere Hits. Wer noch gar keine Ahnung hat, welche Spiele sich lohnen könnten – etwa, da die Switch bei dir ganz neu im Wohnzimmer steht – sollte definitiv einen Blick in unsere Top 10 der Aktion werfen:

Alle weiteren Spiele (und davon gibt’s scheinbar 1.000!) findest du auf dieser Seite. Hier ist garantiert für jeden Switch-Besitzer etwas dabei. Doch aufgepasst: Die Aktion läuft nur noch bis zum 19. Januar, viel Zeit bleibt dir also nicht mehr.