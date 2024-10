Saturn schmeißt Lenovo raus: Das sind die 3 besten Laptop-Schnäppchen

Was soll es denn werden? Ein Gerät fürs Gaming, zum Zeichnen oder ein ganz normales Notebook? Im Rahmen der Lenovo Week hat der Elektronikhändler viele spannende Rabatte auf Lager. Um dir bei deiner Entscheidung unter die Arme zu greifen, haben wir uns durch die Angebote gewühlt und dir die drei besten Laptop-Schnäppchen herausgesucht. Du bekommst hier nicht nur Top-Technik, sondern auch garantiert den besten Preis.

Gaming-Notebook zum Tiefstpreis

Günstiger bist du noch nie an das Lenovo LOQ 15 Gaming-Notebook in der neunten Generation gekommen. Aktuell kostet es dich 899 Euro. Saturn streicht damit rund 150 Euro vom eigentlichen Preis und du sparst dir 14 Prozent. Der Preisvergleich und -verlauf zeigt uns hier deutlich: 899 Euro ist der absolute Tiefstpreis für das Gerät.

Für dein Geld bekommst du dabei einen Laptop mit einem 15,6 Zoll großen Bildschirm. Eine NVIDIA GeForce RTX 4050 Grafikkarte sorgt währenddessen für Games in Top-Qualität. Mit an Bord sind außerdem 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher. Der AMD Ryzen 5 Prozessor bildet das Herzstück des Notebooks und sorgt für ordentlich Power, sodass das Lenovo LOQ 15 auch jedem noch so rasanten Game gewachsen ist.

Perfekt für die Arbeit und die Uni

Das Lenovo Yoga 7 ist hingegen ein praktisches 2-in-1-Gerät. Das Convertible kannst du als normalen Laptop und ebenso als Tablet benutzen. Die optimale Lösung also für alle, die sich nicht entscheiden können oder wollen. Ausgestattet mit einem 14-Zoll-Display (samt Touchfunktion) und einem internen Speicher von 512 GB, hast du hier genug (Speicher)Platz für all deine kreativen Projekte.

2-in-1: Das Lenovo Yoga 7

Normalerweise müsstest du dafür 999 Euro investieren, doch dank der Lenovo Week schenkt dir Saturn 150 Euro. Besonders cool: Für den Preis ist der Stift, mit dem du im Tablet-Modus auf dem Gerät zeichnen kannst, bereits im Paket enthalten. Der Preisvergleich verrät uns auch hier: 849 Euro ist ein Bestpreis für das Notebook. Du bekommst es also nirgendwo günstiger.

Alleskönner zum kleinen Preis bei Saturn

Wenn du nach einem Notebook für den Heimgebrauch oder zum Mitnehmen suchst, ist das Lenovo IdeaPad Slim 3 die optimale Wahl für dich. Mit einer Höhe von nur rund 18 Millimetern ist es wirklich sehr schmal und das Gewicht von 1,62 Kilogramm fällt auf Reisen kaum auf. Vorinstalliert ist hier Windows 11 Home. Für flüssiges Arbeiten sorgt außerdem ein AMD Ryzen Prozessor der 7000-Serie sowie eine AMD Radeon Grafikeinheit. 8 GB RAM und 512 GB SSD findest du hier ebenfalls.

Preis technisch ist dieses Notebook der Spitzenreiter unserer Liste. Du zahlst nämlich nur 449 Euro anstatt 509 Euro. Der Preisvergleich darf natürlich nicht fehlen, und es zeigt sich: Günstiger als für 449 Euro bekommst du dieses Notebook nirgendwo.

Die Lenovo Week bei Saturn hat natürlich noch einige weitere spannende Deals in petto, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Am besten schaust du direkt selbst mal bei Saturn vorbei.