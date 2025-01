Samsung Galaxy Z Flip 6 endlich günstig? Wir zeigen wie!

Ganze 29 Prozent Rabatt streicht MediaMarkt aktuell vom UVP des Galaxy Z Flip 6. Das ist bereits ordentlich, wirklich genial wird das Angebot aber erst durch einen weiteren Bonus. Wie genau du dir diesen schnappst und was dann am Ende für dich auf dem Preisschild steht, zeigen wir dir in unserem Artikel.

Galaxy Z Flip 6 günstig kaufen – So funktioniert’s

Aktuell sparst du im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 1.199 Euro satte 29 Prozent. Bei MediaMarkt kostet das Smartphone mit 256 GB Speicher in der Farbe „Silver Shadow“ dadurch nur 849 Euro. Zwar gibt es dasselbe Modell bereits bei anderen Anbietern etwas günstiger, doch MediaMarkt bietet zusätzlich die Möglichkeit, den Preis durch einen Ankaufservice weiter zu senken.

Wenn du ein altes Smartphone oder ein anderes Gerät wie einen Laptop besitzt, kannst du dieses über den MediaMarkt-Ankaufservice abgeben. Abgewickelt wird das Ganze über den Anbieter Foxway. Der Zustand und das Alter des Altgeräts bestimmen dabei den Ankaufswert. Ein Beispiel: Für ein Google Pixel 6 erhältst du etwa 88 Euro, wodurch der Preis des Galaxy Z Flip 6 auf effektiv 761 Euro sinkt. Neuere Geräte erzielen natürlich einen höheren Ankaufswert, sodass du noch mehr sparen kannst. Du findest die Option direkt auf der Produktseite über den Button „Dein altes Smartphone ist Geld wert! Zum Ankaufsservice“. Falls du kein Altgerät zur Verfügung hast, bleibt das MediaMarkt-Angebot mit kostenlosem Versand und verschiedenen Farbauswahlmöglichkeiten trotzdem attraktiv.

Warum MediaMarkt eine gute Wahl ist

Obwohl es vereinzelt Händler gibt, die das Smartphone minimal günstiger anbieten, überzeugt MediaMarkt mit weiteren Vorteilen: Du hast alle Farben zur Auswahl, der Versand ist kostenfrei und es gibt optionalen Geräteschutz gegen Aufpreis. Angesichts der zuletzt steigenden Preise des Galaxy Z Flip 6 ist es eine gute Idee, jetzt zuzuschlagen – vor allem, wenn du ein altes Gerät in Zahlung geben kannst.

Neben Smartphones bietet der WSV auch deutliche Rabatte auf andere Produkte wie Smartwatches, Laptops und Haushaltsgeräte. Gamer kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Aktuell gibt es etwa drei Konsolen-Games für nur 49 Euro. Welche weiteren Schnäppchen dich erwarten, findest du auf der Aktionsseite des MediaMarkt WSV.