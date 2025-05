Lego Technic Sommerwelle startet: Das sind die neuen Sets

Acht auf einen Streich. Lego startet seine Sommerwelle in der Sparte Lego Technic. Damit erhöht sich die Set-Anzahl im Jahr 2025 von elf auf satte 19 Stück. Unter den neuen Modellen befinden sich nicht nur Spielsets, sondern die Technic-Highlights für erwachsene Lego-Fans.

Schon offiziell: Das sind die ersten drei neuen Lego-Technic-Sets in der Sommerwelle

Drei Sets sind dabei schon offiziell im Lego-Store aufgelistet. Fünf weitere sind bisher nur als Bauanleitungen auf der offiziellen Lego-Seite verfügbar. Zu den neuen drei gehören ein weiteres Space-Modell, ein Volvo-Lizenz-Radlader und der Aston Martin Valkyrie. Ale drei starten am 1. Juni in den Verkauf und sind in der Mittelklasse angesiedelt. Der Rest, und darunter befinden sich die größten und wohl auch teuersten Modelle des Jahres, werden allesamt wohl am 1. August auf dem Markt kommen.

Lunar Outpost Mondrover-Raumfahrzeug – 42211

Aus der Space-Serie stammt das Lunar Outpost Mondrover-Raumfahrzeug. Damit wird die Serie, die nicht nur bei Lego Technic, sondern auch unter der Lego-City-Fahne firmiert, noch größer. Die 1.082 Teile umbauen einen Raum von 13cm x 31 cm x 19 cm beim Raumfahrzeug und bieten noch drei kleine Side-Builds. Eine Hand-of-God-Steuerung bewegt alle vier Räder und bietet einen drehbaren Kran auf der Plattform des Raumfahrzeugs. Das ganze kostet stattliche 100 Euro, wird aber sicher nach dem Marktstart im Preis fallen und dann ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen.

Volvo L120 Electric Radlader – 42209

Mit dem Volvo L120 Electric Radlader mit der Setnummer 42209 bringt Lego 2025 das nächste Modell mit Volvo-Lizenz auf den Markt. Die sonst sehr großen Volvo-Lizenzmodelle werden hier mit einem eher kompakten Modell ergänzt, das mit 973 Teilen zu dir kommt. Eine Hand-of-God-Steuerung und Kurbelfunktionen für die Schaufel sollen Baumeister ab 9 Jahren begeistern und bringen klassische Technic-Funktionen ins Kinderzimmer. Mit 14 x 35 x 11 cm ist das Modell kompakt, aber nicht winzig und kostet zum Marktstart knapp 100 Euro.

Lego Technic Volvo L120 Electric Radlader

Aston Martin Valkyrie – 42208

Der Aston Martin Valkyrie ist der nächste Rennwagen in der Mittelklasse von Lego Technic. Mit gut 700 Teilen soll er Kinder ab 9 Jahren begeistern. Dafür gibt es nicht nur eine Hand-of-God-Steuerung, hochklappbare Türen und eine Motorhaube zum Öffnen. Darunter befindet sich auch ein mitlaufender V12-Zylinder-Motor. Das Set ist 7 cm hoch, 29 cm lang und 13 cm breit und entstammt sogar einer Doppellizenz von Aston Martin und auch dem Rennspiel Asphalt Legends Unite. Darin wird auch ein Teil des Preises von knapp 60 Euro verborgen liegen.

Lego Technic Aston Martin Valkyrie

Noch unter Verschluss: Das sind die weiteren Lego Technic Sets

Neben den schon im Lego-Store vorhandenen Sets gibt es noch fünf weitere, die bisher nur als Bauanleitungsseiten vorhanden sind. Dennoch lässt sich daraus schon ableiten, dass es sich zum Teil um die Highlights des Jahres für erwachsene Baumeister handeln wird. Und diese Sets werden es laut Bauanleitungsseite sein:

Lamborghini Revuelto Supersportwagen 10+ | 42214 | 1135 Teile

Ford Bronco Offroader | 9+ | 42213 | 943 Teile

Ferrari FXX K | 10+ | 42212 | 897 Teile

2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R (R34) Flitzer | 18+ | 42210 | 1410 Teile

Volvo EC500 Hybrid Bagger | 18+ | 42215 | 2359 Teile

Diese Sets hat zusammengebaut schon auf der Lego-Seite gesehen, jedoch laufen die Links nunmehr ins Leere. Lego hat die Sets also wieder von der Seite genommen. Sie sollen aber alle am 1. August auf den Markt kommen. Lediglich der Nissan Skyline GT-R (R34) wird am 1. Juni erwartet.