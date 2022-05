Lego Technic mit neuem Ferrari: Die nächste Pleite? 

Viel Hohn und Spott gab es für den letzten Versuch Legos einen Ferrari in der Technic-Welt anzubieten. Der Lego 42125 Technic Ferrari 488 GTE „AF Corse #51“ Supersportwagen für anfangs 180 Euro wird vorwiegend für seine maue Konstruktion, das Design und wegen des Verzichts von Technik-Funktionen kritisiert. Das dürfte einer der Gründe sein, warum unter anderem Amazon ihn immer wieder heftig rabattiert. Aktuell bekommst du ihn mit 34 Prozent Rabatt für unter 120 Euro.

Lego Technic Ferrari Daytona SP3

In einer ganz anderen Liga spielt der neue Lego-Technic-Ferrari. Denn die 42143 kommt mit deutlich mehr Teilen, einem zumindest im ersten Eindruck stärkeren Design und mehr Funktionen auf den Markt. Doch beim Preis musst du zum Start mit knapp 400 Euro rechnen. Die Rabatte am Markt werden ihn jedoch wie schon seine Supersportwagen-Mitstreiter unter die 300-Euro-Marke katapultieren. Aktuell ist beispielsweise der Technic Lamborghini Sián FKP 37 Rennwagen für knapp 270 Euro zu haben. Das sind 33 Prozent Rabatt.

Doch was bekommst du für 400 Euro? Vor allem viele Teile: 3778 einzelne „Bausteine“ sind es beim neuen Ferrari. Dazu bietet der Daytona SP3 eine Federung, einen mitlaufenden V12-Kolbenmotor und ein 8-Gang-Getriebe, das über Schaltwippen gesteuert werden kann. Soweit sind diese Funktionen zumindest grundlegend aus den drei bisherigen Supersportwagen bekannt.

Lego Technic Daytona SP3

Dazu kann beim neuen Lego-Ferrari auch die Heckklappe zum Motorraum geöffnet werden und die Flügeltüren sind wohl per Pneumatik betätigbar. Viel Mühe hat sich Lego auch bei den Felgen gegeben, die dem original sehr nahekommen.

Auf einen Motor, eine Fernsteuerung oder zumindest eine Hand-of-God-Steuerung musst du beim Lego-Ferrari aber verzichten. Auch auf eine Beleuchtung verzichtet Lego. Gerade weil der neue Daytona SP3 ein reines Ausstellungsstück ist, wäre das ein tolles Gimmick gewesen, auch da Lego mit dem neuen Batmans Batmobil in einem viel günstigeren Set gezeigt hat, wie es mit Leuchtsteinen geht. Und dieses Modell kostet derzeit keine 70 Euro.

Lego Technic Daytona SP3

Maße und Marktstart

Der Lego Ferrari Daytona SP3 misst satte 59 cm in der Länge, ist 14 cm hoch und kommt auf eine Breite von 25 cm. Damit ist er ein 1:8-Modell des Original-Ferraris. Ab dem 1. Juni 2022 geht die 42143 in den Handel. Wie bei Android-Smartphones gilt auch bei Lego: Wer nicht gleich zuschlägt, wird belohnt. Du kannst also mit satten Rabatten rechnen.