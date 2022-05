Lego Technic fast 40 Prozent billiger: Amazon verschleudert ein echtes Super-Set

Die meisten Lego-Technic-Sets für das Jahr 2022 sind bereits vorgestellt worden. Jetzt werden die Reste aus dem Jahr 2021 aus den Amazon-Regalen geräumt. Denn Sets des vergangenen Jahres sind gerade mit starken Rabatten erhältlich. Doch nicht nur das. Auch aktuelle Sets gibt es mit saftigen Rabatten. Und wir haben eine Top-Empfehlung für traditionelle Technic-Fans.

Zwei Top-Sets mit derben Rabatten

Für Fans von eher Display-artigen Technic-Modellen bietet sich der Lego 42110 Technic Land Rover Defender mit 37 Prozent Rabatt an. Er kommt damit auf 126 Euro. Er sieht gut aus und besitzt sogar einige schicke Funktionen, die es unter anderem mit den großen Technic-Sets wie dem doppelt so teurem Lamborghini Sián aufnehmen können. Willst du noch mehr und vor allem auch sichtbare Funktionen mit viel Spielwert, kommst du aktuell kaum am 2021er Abschlepp-LKW vorbei. Er kommt gerade mit 38 Prozent Rabatt zu dir und kostet damit nur noch knapp über 100 Euro.

Amazon hat auch einige richtig große Lego Technic Sets aus dem Jahr 2021 mit dicken Rabatten im Angebot. Mit dem schon angesprochenen Lamborghini Sián FKP 37 kannst du satte 33 Prozent sparen und kommst so auf unter 270 Euro. Und das bei einem Listenpreis von knapp 380 Euro. Einen ähnlichen prozentualen Rabatt gibt es zurzeit beim Lego 42129 Technic 4×4 Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck. Die 27 Prozent Nachlass drücken den Preis auf gut 200 Euro.

Kleiner, bespielbar und günstiger

Ein anderer Truck, aber aus dem Jahr 2022 wird bei Amazon und bei Saturn verbilligt ins Regal gestellt. Für jeweils gut 100 Euro bekommst du den Lego Technic 42126 Ford F-150 Raptor. Er kommt damit auf knapp 30 Prozent Rabatt. Wer lieber ein Batmobil haben möchte, wird bei Saturn mit 30 Prozent Rabatt gelockt. Damit fällt der Preis des 2022er Modells Lego Technic 42127 Batmans Batmobil auf 70 Euro. Das Besondere dabei: Das Technic-Set kann leuchten.

Nur bei Amazon gibt es noch zwei interessante Pullbacks: Die neuen „großen“ Autos mit Rückziehmotoren fallen vom Listenpreis von 50 Euro in den 30er-Bereich:

Lego 42137 Technic Formula E Porsche 99X Electric für 32 Euro

Lego 42138 Technic Ford Mustang Shelby GT500 für 38 Euro

Empfehlung mit nur 28 Prozent Rabatt

Noch einmal kleiner, aber auch aus der 2022er-Kollektion kommt der Lego 42139 Technic Geländefahrzeug ATV Offroader. Das Gefährt kommt bei Saturn auf 26, bei Amazon auf 28 Prozent Rabatt und ist damit zwar nicht der Schnäppchen-King, aber im Gesamtpaket eines der besten Sets zurzeit. Für 54 Euro gibt es hier viel Technic-Funktionen und ein klassisches Set zum relativ günstigen Preis. Verbaut sind nämlich nicht nur ein mitlaufender Motor samt Getriebe, sondern auch eine Seilwinde, gleich sechs Federn und mehrere Differenziale.