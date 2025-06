Über 40 Prozent Rabatt: Amazon wirft Lego Technic raus

Online-Händler Amazon setzt den Rotstift bei Lego-Sets aus der Technic-Serie an. Es gibt teilweise mehr als 40 Prozent Rabatt. Dieses Mal sind es vor allem kleinere Sets, die günstiger zu haben sind. Wir haben die besten Deals herausgefischt und zeigen dir, wo du am meisten Sparen kannst.

Monstertruck Monster Jam DIGatron

Der Monstertruck Monster Jam DIGatron bietet dir 218 Teile und ist ein eher zurückhaltender Geselle in diesem Bereich. Dennoch bringt er es auf 19 cm Länge, 11 cm Breite und 10 cm Höhe. Klar steht hier wie bei allen Monstertrucks aus dem Lego-Technic-Sortiment der Rückzugmotor im Mittelpunkt. Er verhilft dem kleinen Set zu viel Spielspaß, der durch die robuste Bauart noch gesteigert wird. Aktuell bekommst du ihn für unter 17 Euro und damit mit einem satten Rabatt von fast 40 Prozent.

Der zweite Monstertruck aus dem aktuellen Jahr ist ebenfalls um 39 Prozent rabattiert und kommt so auf die gleiche Ersparnis wie der Modelbruder. Der Monster Jam ThunderROARus mit der Nummer 42200 kostet also ebenfalls keine 17 Euro. Er besteht aus 232 Teilen und ist 18 cm lang, 11 cm breit und 12 cm hoch. Der Funktionsumfang beschränkt sich wie beim DIGatron auf den Rückzugmotor, der die Reihe zum Spielen prädestiniert.

Lego Technic 2025 Monster Jam DIGatron 42199

Lego Technic: John Deere 9700 Forage Harvester

Aus dem Jahr 2024 kommt der John Deere 9700 Forage Harvester. Das Set mit der Nummer 42168 besteht dabei aus 559 Teilen und umbaut einen Raum von 25 × 22 × 11 cm. Hier kommen ZAhnrad-Fans voll auf ihre Kosten. Sie treiben den Erntebalken an der Front an. Dazu gibt es eine Hinterachslenkung per „Hand-of-God-Steuerung“ und einen beweglichen Schwenkarm. Das alles ist in den beliebten Farben Gelb und Grün gehalten und bietet damit nicht nur Spielwert, sondern ist auch zum Ausschlachten interessant.

Mit 35 Prozent Rabatt stürzt der Preis von 43 auf 28 Euro ab und bietet so ein starkes Paket, das jetzt auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.

Lego-Technic 42168: John Deere 9700 Forage Harvester

Highlight der Amazon-Angebote: Mack LR Electric Müllwagen

Das Highlight der aktuellen Aktion ist der Mack LR Electric Müllwagen. Er ist in Grün und Weiß gehalten und würde auch gut in die Lego-City-Welt passen. Er ist jedoch nicht aus Systemsteinen, sondern aus Technic-Elementen gebaut und gehört deshalb in die Lego Technic Welt von 2024. Aus den Bauteilen baust du einen kleinen Lkw, der 23 × 8 × 9 cm misst und einige kleine Technik-Funktionen beheimatet. So kannst du mit dem Lkw eine Mülltonne anheben und einkippen. Dazu lässt sich der eingesammelte Müll entleeren. Mit der Hand-of-God-Steuerung kannst du ihn dazu durch deine Lego City lenken. Der Mack Mülllaster besteht aus gut 500 Teilen und kostete zum offiziellen Start am 1. Januar 2024 rund 35 Euro.

Den Preis rassiertt Amazon jetzt aber gewaltig. Denn der Online-Händler verlangt nun nur noch gut 20 Euro und damit satte 41 Prozent weniger.

Lego Technic 2024: Mack LR Electric Müllwagen

Jetzt weiterlesen Lego Technic 2025 – Alle Sets in der Übersicht