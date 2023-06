Lego mit neuen Technic-Sets: Das Top-Modell stammt von Audi

Neue Sets in der Lego Technic-Welt: Neben dem in jüngster Vergangenheit schon präsentierten NASA Mars Rover Perseverance und der Neuauflage des Bugatti Bolide in Agile Blue, gibt es nun mit dem Audi RS Q e-tron und dem Lamborghini Huracán Tecnica zwei weitere Modelle.

Noch mehr Rennwagen: Diesmal von Audi und Lamborghini

Wie schon in der Übersicht aller Modelle 2023, zeigt sich, dass dieses Jahr ganz im Zeichen sportlicher Automobile bei Lego Technic steht. Und so geht es auch in der „Sommerkollektion“ weiter. Nach dem 42157 John Deere 948L-II Skidder stellte Lego erst den NASA Mars-Rover Perseverance vor. Doch danach folgen nun drei weitere Boliden, wobei der neue Bugatti Bolide Agile Blue 42162 nur eine Farbvariante des schon bekannten 42151 ist.

Die erste echte Neuheit besitzt eine Lambo-Lizenz und die Set-Nummer 42161. Der Lego Technic Lamborghini Huracán Tecnica besteht aus 806 Teilen, gehört in die Liga des McLaren Senna GTR und schiebt sich damit zwischen den aktuellen Bugatti Boliden und den Chevrolet Camaro ZL1. Wie die beiden anderen Renner kostet er knapp 50 Euro. Marktstart ist der 1. August. Zu erwarten ist, dass er im Markt dann für rund 35 Euro zu haben sein wird.

Lego Technic 42161 Lamborghini Huracán Tecnica

Control+ für den Lego Technic 42160 Audi RS Q e-tron

Das neue Spitzenmodell in der Rennwagen-Serie mit Motor ist der jetzt gezeigte Audi RS Q e-tron mit Control+ mit der Setnummer 42160 (Foto oben). Er bietet 914 Teile, zu denen gleich drei Motoren und eine Batteriebox gehören. Gesteuert wird wie bei Control+ üblich ausschließlich über Smartphone oder Tablet. Einzelradaufhängung und Federung sind beim Rallye-Audi ebenfalls integriert. Dazu gibt es laut Lego neue Räder, die bisher exklusiv für dieses Set sind.

Beim Preis des neuen Lego-Technic-Sets wird es haarig. Die 914 Teile kosten satte 170 Euro. Control+ bleibt also weiterhin ein sehr teures Vergnügen.

NASA Mars Rover Perseverance: 42158 kommt mit 6-Rad-Lenkung

Wer dieses Jahr im Lego-Technic-Katalog nur Rennwagen sieht, hat den kleinen weißen Mars-Rover überblättert. Denn hier zeigt Lego, dass die Dänen auch andere Modelle aus ihren Steinen bauen können. Beim NASA-Modell liegt der Fokus voll auf einer 6-Rad-Lenkung und dem beweglichen Arm.

Lego Technic 42159 NASA Mars-Rover Perserverance

Das Set ist dabei 23 x 23 x 32 cm groß und wird von Lego ebenfalls mit dem Smartphone „verbunden“. Dabei geht es aber um eine AR-Anwendung, die eine digitale Darstellung der Umgebung um das Set herum mittels Handy-Display und Kamera ermöglicht. Der Rover kostet bei Lego selbst knapp 95 Euro. Im freien Handel wechselt er aber jetzt schon für unter 70 Euro den Besitzer.