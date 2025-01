Lebensretter für Babys: Bosch-Wiege erkennt aber auch die volle Windel

Mit Radar-Technologie, Kameras, Mikrofonen, Partikelsensoren und künstlicher Intelligenz ist diese Wiege ein beeindruckendes Beispiel für innovative Babyausstattung. Klar, in erster Linie ist Bosch Revol eine Wiege mit einer Matratze und einer schützenden Wand drumherum. Über das Bettchen ragt aber ein Arm, der eine ganze Batterie an Sensoren bereithält. Wir haben uns die Wiege auf der CES genauer angeschaut.

Ein Blick in die Technologie von Bosch

Offensichtlich sind hier einmal Kamera und Mikrofon, die als klassisches Babyfon dienen. Über die App kannst du so jederzeit nach deinem Nachwuchs sehen. Dazu verbaut Bosch noch einen Radar-Sensor, der das Baby mit Millimeterwellen vermisst. Das klappt so präzise, dass sich die Atemfrequenz und sogar der Puls messen lassen.

Weiterhin hat die Wiege noch diverse Umweltsensoren, etwa für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Außergewöhnlicher ist dann noch der Partikelsensor, der beispielsweise Feinstaub oder Allergene in der Luft messen kann. Und ja, diese „digitale Nase“ soll auch volle Windeln erkennen können.

In diesem Arm stecken die Sensoren der smarten Babywiege Bosch Revol.

Zusätzliche Sicherheitsfunktionen

Bosch setzt – wie vermutlich fast jedes elektronische Produkt 2025 – auf künstliche Intelligenz, um die Daten von Revol auszuwerten. So können die Bildverarbeitungsalgorithmen auswerten, ob eine Decke oder ein Stofftier dem Gesicht des Babys zu nahe kommen und so eventuell eine Gefahr darstellen können. Ob man wirklich den Algorithmen vertrauen möchte und dann seine Babys mit einer Decke schlafen lässt? Lieber nicht.

Aus den diversen Bewegungs- und Pulsdaten ermittelt die Babywiege schließlich auch die Schlafdaten. Sie wertet neben der Schlafdauer sogar auch die Schlafphasen aus. Wenn das Baby Schwierigkeiten beim Einschlafen hat, gibt es auch Musik und Geräusche sowie diverse Bewegungsprogramme. Eine Besonderheit bei der Bewegung: Revol wippt nicht, sondern bewegt sich vertikal, ganz wie eine Federwiege.

In der App lassen sich die gesammelten Daten einsehen.

Marktstart und Preis der Babywiege

Obwohl der genaue Preis und das Datum der Markteinführung noch offen sind, hat Bosch angekündigt, die Revol Wiege voraussichtlich 2026 in China und kurz darauf in den USA auf den Markt zu bringen. In den USA wird der Preis bei etwa 1.200 Dollar liegen. Das mag teuer erscheinen, ist aber angesichts der Preise für Kinderwägen & Co. in Babyfachmärkten gar keine so große Überraschung.