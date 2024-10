Qualcomm Snapdragon Summit 2024: KI wird zum Alltag und der große Kampf mit Intel

Erst einmal kurz und knapp die Zusammenfassung: Qualcomm hat mit dem Snapdragon 8 Elite, dem Snapdragon Drive Elite und dem Snapdragon Cockpit Elite drei neue Chips für den Mobile- und den Automotive-Bereich vorgestellt. Dazu gab es Gesprächsrunden, Benchmark-Sessions, Demos und so einige Autos zu sehen.

KI ist mittlerweile normal

Auffällig bei alledem war, dass das Thema KI zwar präsent, aber nicht im Mittelpunkt der Veranstaltungen stand. Das Thema wurde am dritten Tag mit einem AI-Talk, also einer Podiumsdiskussion mit Partnern von Qualcomm, eher stiefmütterlich behandelt. An dem Tag geriet es wegen der Eskalation der ARM-Streitigkeiten schließlich gänzlich in den Hintergrund. Ist der KI-Hype also vorbei? Nein. Aber KI ist zur Selbstverständlichkeit geworden.

Klar sind die NPUs mittlerweile in allen SoCs angekommen und werden nach Smartphones und PCs bald auch Autos, Brillen und Wearables intelligenter machen. Das ist für Qualcomm aber mittlerweile mit den NPUs abgehandelt. Sie werden verbaut und fertig. KI wird zu einem ganz normalen Feld im Datenblatt der SoCs. Dass das so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Ich bin gespannt, ob die Kunden von Qualcomm das ebenso handhaben, aber davon gehe ich nicht aus. Ein erstes Modell konnten wir uns vor Ort ebenfalls schon anschauen: das Asus ROG Phone 9.

ASUS ROG Phone 9 mit Snapdragon 8 Elite

Demo-Enttäuschung und Audio-Highlight auf dem Snapdragon Summit 2024

Bei den Demos auf dem Hotelgelände und in den Katakomben des Konferenzbereichs dagegen enttäuschte die KI ein wenig. Denn viele der Demos funktionierten nicht so gut, wie ich es von Qualcomm gewohnt bin. Das gleiche Spiel war bei den Automotive-Demos zu verfolgen: Sie waren eher enttäuschend. Hier lag es aber nicht an den Funktionen, sondern dem Fehlen von Demos mit dem neuen Cockpit-Elite-Prozessor. Er und der Drive-Elite-Prozessor sind jedoch meine Highlights des Snapdragon Summit 2025.

Doch es gab neben dem Smartphone-SoC Snapdragon 8 Elite auch noch ein anderes Highlight für mich. Denn nebenbei und recht versteckt in der Ecke eines Demo-Raumes wurde Qualcomm XPAN gezeigt. Ein neuer Standard, der Audioübertragung via Bluetooth und WLAN kombiniert. Der steckt schon länger in der Pipeline, doch jetzt ist es endlich so weit. Ab 2025 wird es erste Kopfhörer am Markt geben. Und hier bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, wie gut das funktioniert.

Qualcomm vs. Intel: Ein Kampf mit harten Bandagen

Ein Thema, das Qualcomm sehr unter den Nägeln brennt, waren die Aussagen von Intel bei deren Vorstellung ihrer neuen Core-Prozessoren. Denn hier fühlt sich Qualcomm ziemlich auf den Schlips getreten bei der Darstellung der Leistung ihres Prozessors Snapdragon X Elite. Der sei viel leistungsfähiger, als die Darstellungen von Intel Corporation es zeigen. Qualcomm sieht sich hier in allen Belangen überlegen. Ob Leistung, Leistung pro Watt oder Leistung im Akkubetrieb. Man sei überall die Nummer 1. Das führte in so mancher Gesprächsrunden auf dem Snapdragon Summit zu teils leidenschaftlichen Diskussionen, wie ich sie schon lange nicht mehr zwischen Journalisten und Hersteller-Vertretern gesehen habe.

Qualcomm Benchmark-Ergebnisse

Doch hier geht es ja auch um viel. Denn Qualcomm will Intels Vormacht in der PC-Welt brechen und bald das „Intel-Inside“-Versprechen, das wohl für jeden ein Qualitätsmerkmal beim Laptop-Kauf war oder auch noch ist, für sich beanspruchen. Die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre, werden zeigen, ob Intel seinen Nokia-Moment erlebt, oder sich gegen Qualcomm durchsetzen kann. An Leidenschaft fehlt es beiden Lagern nicht, und das ist ein großartiges Zeichen: Denn diese Konkurrenz wird die Entwicklung noch schneller, besser und effizienter machen.