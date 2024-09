Neue Hörspielbox für Kinder: Sie ist für die Jüngsten optimiert

Das Unternehmen tigermedia ist bereits durch zahlreiche Modelle seiner Hörspielbox tigerbox bekannt. Die Boxen lassen sich mit Streaming-Abonnements kombinieren, sodass Kinder eine große Auswahl an Inhalten abrufen können. Für Eltern entsteht dabei kein Risiko zusätzlicher Kosten, da der Preis für den gesamten Monat vorab feststeht. Dank Kooperationen sind auch über 130 Hörspiele von Disney auf der Hörspielbox verfügbar. Der neuste Zugang im Portfolio des Anbieters ist die sogenannte tigerbox MINI. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern hat sie ein vollkommen neues Design, das man auf Kinder unter sechs Jahren abgestimmt hat.

tigerbox MINI: Die Hörspielbox für die jüngsten Zuhörer?

Die neue Hörspielbox erscheint in vielfältigen und für Kinder ansprechenden Tierdesigns. Die tigerbox MINI soll gezielt für jüngere Kinder geeignet sein. Das zeigt sich nicht nur in der Wahl des Designs, sondern auch in den Möglichkeiten für Eltern, altersgerechte Medien über die Software festzulegen. Das zentrale Steuerungselement der tigerbox MINI ist ein smartes Einstellrad, dessen Bedienung sowohl Eltern als auch Kindern gelingen soll. Durch die intuitive Navigation können so auch jüngere Kinder selbstständiger mit der tigerbox hören. Ihr Vorgänger, die tigerbox TOUCH, war hingegen eher für ältere Kinder geeignet. Die Touchsteuerung setzt bereits ein gewisses Verständnis und eine größere Selbstständigkeit voraus, um die Vielfalt der Streaming-Inhalte zu erkunden.

Die tigerbox MINI hingegen zeigt lediglich jene Inhalte, die die Eltern vorab für die Kinder eingestellt haben. Dadurch entstehen gleich mehrere Vorteile. Durch die geringere Auswahl an Inhalten fällt es auch jüngeren Kindern leichter, das passende Hörspiel für sich wiederzufinden. Zudem können sich die Eltern sicher sein, dass keine Inhalte abgespielt werden, die sie als nicht altersgerecht für ihre Jüngsten empfinden. Die Tragehüllen in Tier– und Fabelwesen Optik sorgen dafür, dass die Hörspielbox nicht nur zu Hause, sondern auch für Reisen ein geeigneter Begleiter wird. Neben dem praktischen Tragegriff schützt die Hülle die Hörspielbox zugleich vor Beschädigungen, damit die Kinder lange Freude daran haben. Schon bald soll die neue Hörspielbox über den Online-Shop von tigermedia und im Handel erhältlich sein.

Einen Preis nennt tigermedia in der Ankündigung nicht. Die laufenden Kosten sind jedoch nicht zu verachten. Das Abo für die Streaming-Inhalte kostet regulär knapp 10 Euro pro Monat. Der Preis verringert sich, umso länger das ausgewählte Abo läuft. Wählst du 12 Monate aus, zahlst du noch knapp 8 euro pro Monat. Bei 24 Monaten kostet dich der Service noch knapp 7 Euro.