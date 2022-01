Disney auf der Tigerbox – 130 Titel ab sofort verfügbar

Disney-Inhalte bleiben ein Klassiker für die Unterhaltung der jüngsten Generation. Auch deshalb hält Disney nun Einzug auf der Tigerbox. Anwender des ersten Kinder-Streamingdienstes Tigertones können ab sofort auf viele Disneyabenteuer zugreifen. Zusätzliche neue Tigercards sind ab dem 08. Februar 2022 verfügbar.

Disney hält Einzug auf die Tigerbox Touch

Die Tigerbox Touch ist eine Hörspielbox für Kinder. Tigermedia stellt dabei das erste Unternehmen dar, dass mit seiner Tigerbox Touch einen Streaming-Dienst mit Inhalten speziell für Kinder veröffentlicht hat. Nachdem Tigermedia bereits zuvor eine Kooperation mit Sony Entertainment geschlossen hat, sind nun ebenso 130 Disney-Inhalte verfügbar. Damit erhält die Tigerbox Touch als Hörspielbox für Kinder eine größere Auswahl an Audiotitel, die für die Jüngsten zur Verfügung stehen.

Diese Disney-Inhalte gibt es ab Februar 2022

Ab dem 08. Februar 2022 werden diverse Disney-Klassiker als Tigercards für die Tigerbox Touch verfügbar sein. Darunter zählen unter anderem „Der König der Löwen“, „Die Eiskönigin: Völlig unverfroren“, sowie „Cars“. Die Hörspiel-Abenteuer „Findet Nemo“ sowie „Findet Dori“ bietet Tigermedia dabei als Doppelkarte an. Ab sofort können bereits alle Disney-Hörspiele mit den Original-Stimmen sowie viel Musik aus den Kinofilmen in der Tigertones-Mediathek abgerufen werden. Fortan kannst du auf insgesamt 130 Disney-Titel in der Streaming-Mediathek zugreifen. Für die Nutzung des Streamingdienstes sind sogenannte Tigertickets erforderlich. Diese kannst du mit verschiedenen Laufzeiten von 1 Monat, 3 Monaten, 6 Monaten sowie 12 Monaten erwerben. Der durchschnittliche Monatspreis variiert dabei je nach Laufzeit des erworbenen Tickets. Während ein einzelner Monat im 12-Monats-Ticket nur knapp über 6 Euro kostet, liegt der Preis eines Einzel-Monats-Tickets bei 10 Euro.

Tigercards bei Amazon

Der Kauf eines Tigertickets ist zur Nutzung der Tigerbox Touch jedoch nicht verpflichtend. Dank der separaten Tickets werden auch keinerlei jährlichen Verträge mit dem Anbieter abgeschlossen, sodass Eltern die volle Kostenkontrolle behalten. Wer also keinerlei Streaming-Angebot für sein Kind nutzen möchte, kann stattdessen bequem auf einzelne Hörspiele in Form der Tigercards zurückgreifen. Insgesamt verfügt der Streaming-Anbieter für Kinder nun über mehr als 10.000 Titel in seiner Mediathek.