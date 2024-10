Alles steht Kopf 2: Das ist das Geheimnis des Erfolgs

In dem Animationsfilm „Alles steht Kopf 2“ bestreiten die neuen Charaktere Freude, Kummer, Wut, Angst und Ekel mit den bereits in Teil 1 vorgestellten Charakteren die Hürden und Herausforderungen des Teenager-Werdens. Damit bieten sie eine nette und verständliche Einsicht in die pubertäre Welt einer Teenagerin. Nachdem in Teil 1 bereits Kummer, Wut, Angst und Ekel vorgestellt wurden, mischen die in Teil 2 auftauchenden Gefühle und Emotionen Rileys Gefühle ordentlich auf. Diese Emotionen herrschen über Rileys „Kommandozentrale“, wie das Innenleben ihres Körpers liebevoll genannt wird.

Inwiefern beziehen sich die Emotionen auf die Realität?

Das Team hinter dem Animationsfilm hat sich für den zweiten Teil mit externen Wissenschaftlern zusammengeschlossen, um das Konzept der Emotionen im Kopf so detailgetreu und wahr wie möglich zu machen. So können sie jene Emotionen auch richtig zur Geltung kommen lassen. Auch der Ablauf, in welchem die verschiedenen Charaktere vorgestellt werden, folgt dem biologischen Ablauf der Pubertät.

Dies macht es möglich, komplexe Gefühlsvorgänge und das Chaos dahinter gemäß der Norm darzustellen. Die ausgewählten Emotionen zeigen, dass auch Dinge wie Zweifel und Angst ein wesentlicher Teil des Lebens und nicht nur negativ behaftet sind. Die liebenswerte Darstellung der Charaktere in Kombination mit den realen Hintergründen bringt also tatsächlich die Emotionen direkt in den Kinosaal.

Die Emotionen Peinlich, Zweifel und Neid vor der Steuerzentrale in Rileys Kopf

Wie groß ist der Erfolg dahinter?

Mit dem zweiten Teil des im Jahr 2015 erschienenen Inside Out, welcher seit dem 14. Juli 2024 in den Kinos spielt, erreicht Pixar einen ganz neuen Höhepunkt. Denn die Geschichte von Riley wurde bereits nach zwölf Tagen im Kino schon als „erfolgreichster Animationsfilm“ betitelt. Ebenfalls ist der Film in die Top-Ten der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten eingestiegen. Meg LeFauve schrieb mit ihrem Film großen Erfolg. Grund dafür sei, dass „Alles steht kopf 2“ mit wahren Emotionen überquillt. Deshalb gilt er als jener, der bisher am schnellsten den globalen Meilenstein des Worldwide Box Office von einer Milliarde US-Dollar in Kinotickets erreichte.

Lohnt sich das Kinoticket, oder reicht abwarten und dann streamen?

Durch die quirlige und bunte Darstellung und die klassische Pixar-Art tauchen Zuschauer selbst in die grenzenlose Welt der Emotionen ein. Somit fühlen sie sich an ihre eigenen Gefühle und Emotionen erinnert. Nachdem der erste Teil des Films bereits ein wahrer Knaller war, ist der zweite Teil fast ebenso begehrt. Fans des ersten Teils sowie Kritiker begeistern sich für den animierten Film. Er liefert einen besonderen Einblick in das Gehirn während des Teenagerheranwachsens.

Auch soll eine Spin-Off Serie in 2025 auf Disney erscheinen, welche dann weitere Einblicke in Rileys Leben liefert. Die Zahlen der Kinobesuche sprechen ebenfalls für sich und zeigen die Begeisterung, die dieser Film noch immer erreicht. „Alles steht kopf 2“ bringt wohl die Emotionen direkt in den Kinosaal und fesselt das Publikum. Somit lohnt sich der Kinobesuch auch noch Monate nach dem Start.