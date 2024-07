Spin-off-Serie zu einem der besten Filme des Jahres bestätigt

„Alles steht Kopf 2“ kann sich zu recht als einer der erfolgreichsten Filme dieses Jahres bezeichnen. Mittlerweile spielte der Film international über 700 Millionen US-Dollar ein. Lange Zeit hielt er sich auf dem ersten Platz in den Kinocharts, wurde jedoch kürzlich durch „Ich einfach unverbesserlich 4“ verdrängt. Wer befürchtet hat, erneut Jahre auf eine Fortsetzung warten zu müssen, dürfte diese Ankündigung feiern. In einem Interview mit Entertainment Weekly sprach Pete Docter, Regisseur des ersten Films und Pixar-Chef, über eine geplante Serie rund um Rileys Traumfabrik. Sie soll schon im nächsten Frühling erscheinen.

Rileys Traumfabrik erscheint bereits 2025 bei Disney+

Dass es eine Verschiebung des Termins im Frühjahr 2025 geben könnte, musst du dabei nicht befürchten. Laut Aussage von Pete Docter ist die Serie bereits komplett fertiggestellt. Im ersten Film bekamen Zuschauer einen Einblick in die Entstehung von Rileys Träumen. Die Serie knüpft daran an und liefert Erklärungen dafür, warum Träume derart seltsam ausfallen. Ebenso werden Auswirkungen von Träumen auf unser Wachleben näher im Fokus der Handlung stehen. Der Arbeitstitel der Serie lautet passend „Dream Productions“, könnte sich zum finalen Release jedoch ändern. Weitere Details zur Handlung hat Pete Docter bisher nicht geteilt. Lange gedulden musst du dich mit einem Release im Frühling nächsten Jahres jedoch nicht. Die Serie soll bei Disney+ im Streaming erscheinen. Du benötigst somit ein passendes Abonnement für Disneys Streaming-Dienst, um die Serie sehen zu können.

Du hast „Alles steht Kopf 2“ bislang nicht gesehen? Der Film überzeugt nicht nur Fans des ersten Teils, sondern auch zahlreiche Kritiker, da er einen besonderen Einblick in das Gefühlschaos von Teenagern liefert. Nachdem Riley sich im ersten Film mit den emotionalen Auswirkungen eines ungewollten Umzugs auseinandersetzen musste, ist die Pubertät um ein Vielfaches schlimmer zu bewältigen. Freude und das Team rund um Rileys Kommandozentrale müssen sich mit neuen und bisher unbekannten Emotionen auseinandersetzen, die immer mehr Gewichtung in der Gefühlswelt der Teenager gewinnen. Der Film begeistert darum nicht nur Jung und Alt, sondern regt auch zum Nachdenken an. Bisher verbleibt der Erfolgsfilm in den Kinos beheimatet. Es könnten noch zahlreiche Wochen vergehen, bevor der Titel wie seine Vorgänger ebenfalls im Stream bei Disney+ verfügbar sein wird. Einen ersten Vorgeschmack auf das Gefühlsspektakel erhältst du in diesem Trailer: