Jedes Objekt aus Lego bauen: Diese App macht es möglich

Stell dir vor, du möchtest dein eigenes Haustier aus Lego bauen. Wo fängt man an? Welche Steine braucht man? Eine neue App will die Antwort kennen und kann dir aus einem Foto eine detaillierte Bauanleitung erstellen.

Jedes Objekt aus Lego bauen

Die Idee der App stammt von einem Team aus Lego-Fans und Tech-Begeisterten aus den USA. Die App hört auf den Namen Brick My World und befindet sich gerade in der Entwicklung. Auf der Plattform Kickstarter versucht man aktuell, finanzielle Unterstützung für die Entwicklung der App zu gewinnen. Und das unglaublich erfolgreich. Bereits jetzt hat man 15-mal so viel Geld eingesammelt, wie benötigt.

Die neue App soll im Februar 2025 für Android und iOS erscheinen. Zumindest versprechen die Entwickler bis zu diesem Zeitpunkt, eine erste Version für die Unterstützer des Projekts bereitzustellen.

So funktioniert die App

In der App soll man das gewünschte Objekt scannen können. Man geht also mit der Handy-Kamera einmal um das Objekt herum und nimmt es von allen Seiten auf. Anschließend wird ein virtuelles 3D-Objekt erstellt. Nun kannst du die gewünschte Größe wählen und die App berechnet das Modell aus Lego-Steinen. Anschließend bekommst du eine detaillierte Bauanleitung und kannst das Objekt aus echten Steinen bauen.

So stellen sich die Erfinder die Lego-App vor

Dabei kann das Bauen schnell ins Geld gehen. Wer das Projekt bei Kickstarter mit 99 Dollar oder mehr unterstützt, bekommt die App dauerhaft kostenfrei. Für alle „normalen“ Nutzer soll die App im Abo für 199 Dollar (rund 224 Euro) pro Jahr angeboten werden. Und auch die Steine sind nicht preiswert. Je nach Größe des Modells musst du mit 150 bis weit über tausend Steine rechnen. Die Anleitung enthält eine einfache Möglichkeit, alle Steine mit ein paar Klicks bei Händlern wie BrickLink und Co. zu bestellen. Bei 6 oder mehr Cent pro Stein kann ein solches Modell also schnell von 25 bis weit über 100 Euro kosten.

Einschränkungen der Lego-App

Wie man auf den Beispielfotos erkennen kann, nutzt die App scheinbar nur die Standard-Steine. Dabei haben Lego und andere Klemmbaustein-Anbieter deutlich mehr zu bieten. Mit Slopes, Tiles oder unzähligen weiteren Teilen kann man Modelle viel detaillierter darstellen. Man kann die App jedoch auch als Hilfe für die grundlegende Form verwenden und Details später selbst hinzufügen.

Auch ist bisher nicht bekannt, wie gut die versprochene Technologie in der Realität funktionieren wird. Zudem besteht bei allen Kickstarter-Projekten keine Garantie, dass sie wirklich in einem finalen Produkt enden. Wenn du dich für die App Brick My World interessierst, kannst du dir das Projekt hier bei Kickstarter ansehen.