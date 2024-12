Samsung Galaxy Tablet: Hier ist es richtig günstig und kommt mit Gratis-Tastatur

Auch wenn dein nagelneues Samsung Tablet vermutlich nicht mehr bis Heiligabend ankommt, ist dieses Angebot trotzdem ein tolles Geschenk für dich selbst. Da bei MediaMarkt aktuell die „Galaxy Top Deals“ laufen, lohnen sich die Angebote nämlich so richtig. In diesem Artikel stellen wir dir unsere Favoriten vor. Um keine Zeit zu verlieren, starten wir jetzt direkt mit dem Tablet-Deal und schauen uns gemeinsam an, was das Gerät so kann und wie viel du noch zahlen musst.

Samsung Galaxy Tablet zum Bestpreis

In diesem Angebot dreht sich alles um das Samsung Galaxy Tab S6 Lite in der WiFi-Edition. Das Tablet in der Farbe Oxford Gray kommt mit einem 10,4 Zoll großem Display und einer 2.000 x 1.200 Pixel Auflösung daher. Die adaptive Helligkeit sorgt dafür, dass der Bildschirm, auch wenn es draußen hell ist, immer gut erkennbar ist.

Integriert ist ein 64 GB interner Speicher, den du mit einer microSD erweitern kannst. Im Inneren arbeitet ein Exynos 1280 Prozessor, und die 4 GB RAM sollte für einfache Anwendungen und Surfen im Internet absolut ausreichen. Gamer werden mit diesem Samsung-Gerät allerdings vermutlich nicht glücklich. Für maximale Konnektivität sorgt ein 3,5-mm-Klinkenanschluss sowie ein USB-C-Port und Bluetooth 5.0. Im Lieferumfang befindet sich der S-Pen, mit dem du Notizen machen und zeichnen kannst.

So lohnt sich der Kauf gleich doppelt

Nun rücken wir aber raus mit der Sprache: Für das Tablet zahlst du jetzt anstatt eines UVP von 429 Euro nur noch 222 Euro. Damit bietet MediaMarkt dir vielleicht nicht den Tiefstpreis, allerdings handelt es sich hierbei um das beste Angebot im ganzen Netz!

Zusätzlich zu dem echt guten Preis hat der Kauf bei MediaMarkt noch einige weitere Vorteile für dich. So bekommst du aktuell, wenn du beim Online-Händler ein Samsung-Produkt kaufst, immer die doppelte Anzahl an Punkten als myMediaMarkt-Mitglied. Diese Punkte kannst du sammeln und dann in Gutscheine umwandeln. Mehr über diese Aktion erfährst du hier in diesem Artikel.

On-Top du sicherst dir außerdem bis zum 29. Dezember auch noch eine Tastatur für dein neues Tablet. Speziell handelt es sich dabei um ein Tucano Book Cover Keyboard. Dieses Extra wird normalerweise mit einem UVP von 99,90 Euro gehandelt. Um dran zu kommen, musst du dich einfach in der auf deinem Galaxy Tab vorinstallierten Samsung Members App registrieren. Nach einer Überprüfung deiner Daten wird dir die Tastatur dann automatisch zugesandt.

Du siehst: Wenn du ein Tablet ohne viel Schnickschnack zum Surfen, Serien streamen und für die Arbeit oder die Uni haben möchtest, machst du mit dem Samsung Tab S6 Lite, vor allem zu dem aktuellen Preis, nichts falsch. In Kombination mit der Tastatur bekommst du hier ein ziemlich günstiges Komplett-Paket für deine Produktivität.